«المركزى» يضخ 63.8 مليون دولار فى رأسمال «أفريكسيم بنك»

■ موافقة المساهمين على إعادة استثمار توزيعات العام الماضى بقيمة 17 مليونًا محمد سالم:وافق البنك المركزى المصرى على ضخ شريحة بقيمة تقترب من 63.8 مليون دولار ضمن زيادة رأس المال التى يسعى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) لتنفيذها بإجمالى مليار دولار قبل نهاية ديسمبر من العام 20

■ موافقة المساهمين على إعادة استثمار توزيعات العام الماضى بقيمة 17 مليونًا



محمد سالم:

وافق البنك المركزى المصرى على ضخ شريحة بقيمة تقترب من 63.8 مليون دولار ضمن زيادة رأس المال التى يسعى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) لتنفيذها بإجمالى مليار دولار قبل نهاية ديسمبر من العام 2021.

ويمتلك «المركزى» حصة بنحو %9.5 من رأسمال المصرف الأفريقى بتكلفة 66 مليون دولار، تبعا لآخر بيانات متاحة، فيما بلغ رأس المال المدفوع لأفريكسيم بنك نحو 470.8 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى والمصرح به 5 مليارات دولار، حسب التقرير السنوى للبنك الصادر قبل أيام.

وعلمت «المال» أن الإدارة الحالية لأفريكسيم بنك نجحت فى تأمين تدفقات نقدية، حتى نهاية يونيو الماضى، بنحو 447 مليون دولار تقريبًا من خلال 9 مؤسسات أفريقية ودولية، تمثل %44.7 من إجمالى قيمة الزيادة المستهدفة.

كما انتزعت موافقة المساهمين على إعادة استثمار توزيعات نقدية بقيمة 17.4 مليون دولار ضمن حقوق الملكية ليبلغ إجمالى ما تم تأمينه 464.4 مليون دولار.

كان عمرو كامل، نائب رئيس أفريكسيم بنك قد أكد فى حوار مع «المال»، الشهر الماضى، سعى مصرفه إلى الانتهاء من زيادة رأسماله المقررة بنحو مليار دولار فى أقرب وقت، لافتا إلى جمع %50 منها تقريبا، موضحا أن الخطة المعلنة هى تمويل الزيادة على مدار 5 سنوات من بداية 2017، مضيفا: «كما أشرت استطعنا جمع %50 تقريبا خلال عام ونصف، وبالتالى من المتوقع الانتهاء منها قريبا».

فيما قال الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك، خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لمصرفه، إن المساهمين أظهروا دعما قويا، وإنه يتطلع لاستمرار هذا الدعم لمساعدة المصرف الأفريقى فى تنفيذ إستراتيجيته المستقبلة فى مجال تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.

ويضم أفريكسيم بنك ما يزيد على 146 مساهما مقسمين على 4 فئات رئيسية، بواقع 45 مساهما من الحكومات الأفريقية ومؤسساتها التابعة، و86 من المستثمرين الأفارقة غير الحكوميين، و14 مساهما من جهات ومؤسسات استثمارية غير أفريقية، ومساهم واحد فى الفئة الرابعة والتى يقول البنك إنها متاحة لأى شخص.