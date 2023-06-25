البنك المركزى يضخ 2 مليار من فئة الـ«20» جنيهًا البلاستيكية

ضخ البنك المركزي 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، وذلك قبيل إجازة عيد الأضحى.

قال مصدر مسئول بالمركزي في تصريحات لـ”المال” إن الـ2 مليار جنيه المصدرة من فئة العشرين جنيهًا البلاستيكية متوافرة حاليًا في جميع فروع البنوك المصرية، بعدما تم ضخها بالكامل منذ الإعلان عن طرحها في 20 يونيو.

وتعتبر العشرون جنيهًا البلاستيكية أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وصرح “المركزي”، في بيان، بأن طرح العملة الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها العشرة جنيهات البوليمرية التي طرحت سابقًا بالأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة عبر “رؤية مصر 2030”.

وأشار المصدر إلى أن “المركزي” ليست لديه النية حاليًا لإصدار عملات بلاستيكية جديدة من فئات نقدية أخرى، مكتفيًا في الوقت الحالي بفئتي الـ10، والـ20 جنيها.

وتأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم مبتكر، إذ تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة، مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، عبر الطباعة بارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد على.