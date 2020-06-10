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«المركزى» يشدد على عدم فتح حسابات بنكية للجهات الادارية وتوابعها إلا بموافقة المالية

يعيد التنبيه على تعليمات أصدرت في 2015
سيد بدر 11:25 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 11:25 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أعاد البنك المركزي المصري التنبيه على البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم فتح حسابات بنكية لجهات إدارية تخضع للعمل بقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لعام 1981 وتعديلاته رقم 139 لعام 2006، إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

وقال البنك المركزي إنه إلحاقًا بتعليماته الصادرة في يناير 2015 التي تضمنت عدم حواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تعد من الجهات الإدارية بحسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزارة المالية .

أضاف أنه “تلاحظ استمرار قيام بعض البنوك بفتح حسابات بنكية لجهات إدارية تخضع للقانون المشار إليه دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية”.

وأكد البنك المركزى على ضرورة الإلتزام بحظر فتح حسابات مصرفية لأى جهة تخضع للقانون 139 لسنة 2016 وتعديلاته إلا بعد موافقة وزارة المالية

نص تعليمات البنك المركزى

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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