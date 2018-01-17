المركزى يستعد لإطلاق آلية المدفوعات السريعة

❐ خطة لنشر 60 – 80 ألف ماكينة POS لتحصيل مستحقات الحكومة ❐ مسئول بالبنك: إضافة مزايا وخدمات جديدة للدفع عبر الموبايل خلال شهرينالمال ـ خاصيستعد البنك المركزى برئاسة طارق عامر لإطلاق آلية المدفوعات السريعة Quick response (QR) code payment، خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار إستراتيجيته لنش

❐ خطة لنشر 60 – 80 ألف ماكينة POS لتحصيل مستحقات الحكومة

❐ مسئول بالبنك: إضافة مزايا وخدمات جديدة للدفع عبر الموبايل خلال شهرين

المال ـ خاص

يستعد البنك المركزى برئاسة طارق عامر لإطلاق آلية المدفوعات السريعة Quick response (QR) code payment، خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار إستراتيجيته لنشر إجراءات الشمول المالى والحد من التعاملات النقدية.

قال مسئول بالبنك، فى تصريحات لـ«المال»، أمس، على هامش المؤتمر السنوى الثانى نحو اقتصاد غير نقدى الذى نظمه اتحاد البنوك مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات، إن الطريقة الجديدة للدفع تعد بديلاً لنقاط البيع الإلكترونية POS، ويتم تطبيقها فى عدد كبير من دول العالم تتصدرها الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وأشار إلى أن تكلفة الآلية الجديدة منخفضة للغاية ولا تتعدى 2 دولار للماكينة الواحدة بينما تتجاوز 500 دولار لنقطة الدفع POS، موضحًا أنه يتم تطبيقها بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المملوكة من المركزى والمالية.

وقال أشرف صالح، مدير عام تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، إن الآلية الجديدة سيتم تفعيلها أولاً لدى بنكى «الأهلى» و«قطر الوطنى» قبل تعميمها على باقى القطاع المصرفى فى وقت لاحق.

وأشار إلى أنها تقوم على وجود استيكر أو باركود يتم لصقه على المنتجات والخدمات التى يتم بيعها للعملاء، وتتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، ويمكن للهواتف المحمولة قراءتها، عبر تطبيق إلكترونى معين (أبلكيشن)، والقيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع.

فى ذات السياق، كشف صالح عن البدء فى تنفيذ مشروع تحت إشراف المجلس القومى للمدفوعات يتضمن نشر خدمات الدفع غير النقدى داخل جميع جهات تحصيل مستحقات الحكومة بنهاية عام 2019.

وأوضح أن المشروع يشمل نشر 60 – 80 ألف نقطة دفع إلكتروني POS داخل الضرائب العقارية والعامة والبنوك وغيرها لتحصيل مستحقات الدولة بشكل غير نقدى، لافتًا الى تطبيق الفكرة فى بنكى الأهلى ومصر ولاقت نجاحًا كبيرًا.

وكشف مسئول البنك المركزى عن السعى لإدخال إضافات جديدة على منظومة الدفع عبر الموبايل خلال شهرين، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل بشأنها، موضحا أنها تستهدف التسهيل على العملاء وتشجيعهم على استخدام المحافظ الإلكترونية.