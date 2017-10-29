المركزى يرفض مقترح تقسيم التعمير والإسكان

سهير محمد رفض البنك المركزى الطلب المقدم من بنك التعمير والإسكان لفصل النشاط العقارى عن نظيره المصرفى والتركيز على الأخير فى خطة التوسعات المستقبلية. كان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وافق فى اجتماعه مطلع شهر فبراير الماضى، بصفة مبدئية، على…

سهير محمد

رفض البنك المركزى الطلب المقدم من بنك التعمير والإسكان لفصل النشاط العقارى عن نظيره المصرفى والتركيز على الأخير فى خطة التوسعات المستقبلية.

كان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وافق فى اجتماعه مطلع شهر فبراير الماضى، بصفة مبدئية، على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة للنشاط العقارى وأخرى للمصرفى، وتعيين مستشار مالى وقانونى، لإعدادها.

وقال مصدر قريب الصلة بالملف لـ«المال» إن بنك التعمير والإسكان عرض مقترح فصل النشاط على «المركزى»، خلال الفترة الماضية، عبر تدشين شركتين لكل نشاط على حدة، لتخفيف الضغط على فروع البنك والتركيز على النشاط المصرفى، لافتا إلى أن «المركزى» رفض المضى فى عملية التقسيم لأسباب، رفض المصدر الإفصاح عنها.

وكان البنك قد تلقى عروضًا فعلية من بعض شركات الاستشارات المالية لتنفيذ عملية التقسيم، بالإضافة لعروض أخرى تخص المستشار القانونى، حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة «التعمير والإسكان» فتحى السباعى، والذى أشار إلى أن البت بشأنها سيتم عقب مناقشتها مع «المركزى».

وتضمن مقترح التقسيم قيام الشركة العقارية التابعة للبنك بإدارة جميع الاستثمارات المباشرة، ونقل الأصول العقارية كافة لها، بالإضافة لأنشطة أخرى مثل الأمن والحراسة والتأمين وإدارة الأصول، على ان تكون مسئولة عن تنميتها وتعظيم العائد عليها.

ولفت المصدر إلى أن عملية التقسيم كانت ستتيح للبنك التركيز على الأنشطة المصرفية والتوسع فى سوق الخدمات المالية المختلفة، نظرا لما تنطوى عليه من الفصل فى الإدارة بين البنك والشركة.

ويساهم «التعمير والإسكان» فى رؤوس أموال نحو 16 شركة بقيمة مساهمة 1.13 مليار جنيه، طبقًا لتقرير مجلس إدارته عن العام الماضى، الذى أشار الى أن هذه المساهمات تهدف الى تحقيق التكامل مع أنشطة البنك عبر منظومة تحقق مزيدا من الربحية.

وأسس البنك، العام الماضى، شركة زايد إيدج العقارية برأسمال 1.29 مليار جنيه بنسبة مساهمة %38، مقابل %60 إذ هيئة المجتمعات العمرانية و%2 للقابضة للإسكان، كما قام بتدشين شركة للأمن ونقل الأموال «حماية» برأسمال 20 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.2 مليار جنيه موزعاً على 126.5 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.