بورصة وشركات

«المركزى» يدرس مقترحات لمنح قروض ميسرة لشركات السمسرة والمتعاملين

تم عرض المقترحات على البنك المركزى فعلياً خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى عدم انتهاء المفاوضات انتظاراً لاتضاح الأمور أكثر خلال الأيام المقبلة.
أحمد علي 9:29 ص, الأثنين, 23 مارس 20 9:29 ص, الأثنين, 23 مارس 20

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علمت «المال» أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات جادة من أطراف مختلفة بسوق المال لمخاطبة البنك المركزى بمنح شركات السمسرة والمتعاملين قروضاً ميسرة بفائدة منخفضة، فى إطار عمليات دعم البورصة.

وأضافت مصادر مطلعة أنه تم عرض المقترحات على البنك المركزى فعلياً خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى عدم انتهاء المفاوضات انتظاراً لاتضاح الأمور أكثر خلال الأيام المقبلة.

وكانت «المال» قد كشفت منذ أيام اعتزام الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» مخاطبة محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، لدعم البورصة المصرية، بالإضافة لإيضاح الآثار السلبية التى تعرضت لها منذ فرض ضريبة الدمغة على تعاملاتها.

يشار أيضا إلى أن البورصة المصرية تكبدت خسائر سوقية تجاوزت 200 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، مع تراجع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة %30 قبل أن تتعافى نسبيا بدعم من قرارات البنوك والرقابة المالية.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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