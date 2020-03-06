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المركزى يدرس طلبا من بنك عالمى كبير للعمل فى مصر

للعمل كفرع أجنبى
محمد سالم 10:48 ص, الجمعة, 6 مارس 20 10:48 ص, الجمعة, 6 مارس 20

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قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن مصرفه تلقى طلب من أحد البنوك العالمية الكبيرة للحصول على رخصة لتدشين فرعا بالسوق المحلى.

أضاف فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين على هامش مشاركته اليوم الجمعة بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن المركزى يدرس منح رخص لفروع أجنبية وقد تقدم بنك عالمى كبير بطلب ويجرى دراسته بالفعل.

ويوجد فى مصر حاليا 15 بنكًا تابعة لبنوك خارجية منها قطر الوطنى وكريدي أجريكول وأتش إس بى سى والأهلى المتحد والكويت الوطني وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبى الوطنى والأهلى الكويتى والإسكندرية والاتحاد الوطني والتجاري وفا والمؤسسة المصرفية الدولية وعوده وبلوم.

إضافة إلى 6 فروع لبنوك أجنبية هي البنك العربي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول والبنك الوطنى العمانى والبنك الأهلى اليونانى وسيتي بنك الذي يقتصر عمله في السوق على خدمات الشركات.

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بقلم محمد سالم

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