المركزى يدرس تسهيل المعاملات المصرفية لذوى الاحتياجات الخاصة

■ مصدر: التواصل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية للتعرف على احتياجاتهم سيد بدريدرس البنك المركزى، إصدار تعليمات لتيسير تعاملات ذوى الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفى، وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم، ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالى، خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر مسئول

■ مصدر: التواصل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية للتعرف على احتياجاتهم

سيد بدر

يدرس البنك المركزى، إصدار تعليمات لتيسير تعاملات ذوى الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفى، وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم، ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالى، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى تصريحات لـ»المال»، إنه لا توجد آلية محددة لتعامل البنوك مع ذى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن بعضهم يواجه صعوبات فى المعاملات المصرفية، تختلف من مكان لآخر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن أن العام الجارى هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وبدأه باستقبال وتكريم الرياضين الفائزين فى البطولات العالمية البارالمبية، وأكد عبد الحميد شرف الدين المدير التنفيذى للتعداد السكانى فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تصريحات اواخر العام الماضى أن تعداد ذوى الاحتياجات الخاصة يصل إلى أكثر من %10 من السكان، أى نحو 10 مليون مواطن.

وأوضح المصدر أن «المركزى» يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية، التى تتعامل بشكل مباشر مع ذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يتعرف بشكل صحيح على احتياجاتهم، وكيفية تسهيل معاملاتهم المصرفية.

ولفت إلى أن «المركزى» تلقى خلال الفترة الماضية، شكوى من عميل، تفيد برفض أحد البنوك فتح حساب بسبب إعاقته جسدياً بما يحول دون تمكنه من التوقيع، ويسعى «المركزي» لوضع معايير واضحة للتعامل مع الأمر.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود فروع، أومنافذ مخصصة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة فى معظم البنوك المصرية، بينما حرص البنك الأهلى على تخصيص 10 منافذ بفرعه الرئيسى لخدمة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وتسعى مصر لزيادة نسبة الشمول المالى، فى ظل اقتصار نسبة الذين لديهم خدمات مصرفية إلى نحو %13 من إجمالى البالغين، وفقًا لإحصائيات غير رسمية.

ويشار إلى أن البنك المركزى الكويتى أصدر تعليمات شاملة خلال 2017، بشأن الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لذوى الاحتياجات الخاصة، تضمنت إلزام البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل بالمناطق المختلفة لخدمة تلك الفئة، ويكون مجهزًا بماكينات الصرف، والأدوات الخاصة بها.