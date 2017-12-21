المركزى يدرس الحد الأدنى لفتح الحسابات البنكية

هبة حامدتخضع معدلات الحد الأدنى المطلوبة لفتح حسابات بالبنوك المحلية ضمن عوامل أخرى متعددة لدراسة تعكف وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى على إجرائها فى الفترة الحالية بهدف التوصل إلى أبرز معوقات الشمول المالى فى مصر.يعنى الشمول المالى أن يجد كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع ما يلبى احتياجاته من

هبة حامد

تخضع معدلات الحد الأدنى المطلوبة لفتح حسابات بالبنوك المحلية ضمن عوامل أخرى متعددة لدراسة تعكف وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى على إجرائها فى الفترة الحالية بهدف التوصل إلى أبرز معوقات الشمول المالى فى مصر.

يعنى الشمول المالى أن يجد كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع ما يلبى احتياجاته من منتجات مالية مناسبة مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان وغيرها من المنتجات، وأن يتم تقديم هذه المنتجات من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها وتراعى حماية حقوق المستهلك.

ويهدف إلى امتلاك كل فئات المجتمع فرصًا مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة وإشراف.

كان طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة الميدانية أكد – فى مؤتمر صحفى – قبل شهرين أن اشتراط وضع حد أدنى مرتفع لفتح الحسابات ببعض البنوك المحلية هو إحدى العقبات لتحقيق عملية الشمول المالى وانتشار الخدمات المالية، موضحا أن عدم وجود حسابات بنكية لبعض الشركات العاملة فى السوق المحلية يضيع على الدولة فرصة تعظيم مواردها من الضرائب.

قال خالد بسيونى، رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى، فى تصريحات لـ»المال»، إن معدلات الحد الأدنى لفتح الحسابات تخضع ضمن عوامل أخرى لدراسة تشمل جميع المنتجات المصرفية الصادرة عن البنوك المحلية ومدى توافقها مع إستراتيجيات دعم الشمول المالى.

وأوضح أن إصدار قرار يلزم البنوك بخفض الحد الأدنى لفتح الحسابات من عدمه سيأخذ فى حساباته أوضاع السوق المحلية وبالتالى لا يجب القياس على ما يحدث فى أسواق دولية أخرى.

ولفت إلى أن الدراسة التى يجريها المركزى تشمل المصاريف المفروضة على الحسابات، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا المالية والمصرفية، مؤكدًا أن هذه الدراسات تراعى بشكل دقيق حركة السوق وكيفية الاستفادة من هذه الشروط للتوسع فى الشمول المالى.

كان البنك المركزى أطلق، مايو الماضى، أسبوعًا للشمولى المالى شارك فيه 36 بنكًا، وأسفر عن تدشين 81 ألف حساب بنكى بإجمالى ودائع 290 مليون جنيه، وعرضت البنوك خلال هذه الفترة إلغاء مصاريف فتح وإدارة والحسابات مع توزيع 615 ألف نشرة تعريفية على العملاء فى الجامعات وغيرها.

ويرى مصرفيون أن حدود فتح الحسابات بالبنوك مرتفعة وتشكل عقبة فعلية أمام انتشار الخدمات البنكية، لافتين إلى ضرورة الاتجاه لخفضها الفترة المقبلة.

وقال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن الاتجاه لخفض الحد الأدنى لفتح الحسابات ضرورة لتحقيق الشمول المالى، موضحًا أن تنفيذه يسمح بجذب الفئات المستهدفة وتحقيق استفادة أكبر للقطاع المصرفى.

وأشار إلى أن الهدف الأهم هو التعامل على الحساب وليس فتح الحساب فقط.

وتوقع طه اتجاه عدد من البنوك خاصة البنوك المصرية لخفض الحد الأدنى لفتح حسابات بها، لافتًا إلى أن البنوك الأجنبية قد تستمر فى العمل بالحد الأدنى الحالى.