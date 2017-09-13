المركزى يدرس إلزام البنوك بتصنيف القروض والودائع حسب الجنس

محمد سالمقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنه يجرى فى الوقت الحالى إعداد دراسة لإلزام البنوك المحلية بتصنيف القروض والودائع، حسب الجنس (امرأة - رجل) بهدف تدشين قاعدة بيانات تساهم فى التضمين المالى للمرأة المصرية.جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المركزى والمجلس القومى ل

محمد سالم

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنه يجرى فى الوقت الحالى إعداد دراسة لإلزام البنوك المحلية بتصنيف القروض والودائع، حسب الجنس (امرأة – رجل) بهدف تدشين قاعدة بيانات تساهم فى التضمين المالى للمرأة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المركزى والمجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشمول المالى الدولى الذى يبدأ أعماله، غدًا، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت نائب المحافظ إلى سعى البنك لتشكيل لجنة لتفعيل مذكرة التفاهم، تضم ممثلين من المركزى والقومى للمرأة وذوى الخبرات.

ولفتت إلى أن المذكرة تنص على استغلال قدرات وانتشار البنوك فى تدريب الرائدات الريفيات والاستعانة بهم فى نشر التوعية المالية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المركز القومى للمرأة، إنه تم خلال العام الماضى التواصل مع قرابة مليون و100 ألف سيدة لتوعيتهم ماليًا، ومستهدف تضمينهم فى منظومة الشمول المالى فى المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف سيدة لديهم مدخرات خارج الجهاز المصرفى بقيمة 8 ملايين جنيه.