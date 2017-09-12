المركزى يخطط لتنفيذ برنامج ضخم للشمول المالى

محمد سالم:قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إنه يجرى التخطيط فى الوقت الحالى، لتنفيذ برنامج ضخم فى مجال الشمول المالى داخل السوق المحلية، بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، وهو أكبر مؤسسة عالمية فى هذا المجال.وأضاف أن الاتفاق على البرنامج سيتم خلال المؤتمر الدولى الذى تستضي

محمد سالم:

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إنه يجرى التخطيط فى الوقت الحالى، لتنفيذ برنامج ضخم فى مجال الشمول المالى داخل السوق المحلية، بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، وهو أكبر مؤسسة عالمية فى هذا المجال.

وأضاف أن الاتفاق على البرنامج سيتم خلال المؤتمر الدولى الذى تستضيفه مصر خلال الفترة 13 – 15 الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأشار “عامر” خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء ، إلى انضمام مصر للتحالف الدولى للشمول المالى عام 2013 وهى أول دولة تنجح فى استضافة هذا الحدث العالمى داخل المنطقة العربية.

وأكد أن أهمية الشمول المالى تكمن فى تهيئة بيئة اقتصادية سليمة لجميع أطراف المجتمع لتحقيق التنمية والمساعدة على خلق فرص العمل.

وأوضح أن البنك المركزى قطع شوطا فى ملف الشمول المالى، عبر مجموعة من المبادرات التى تم تدشينها بالتعاون مع الحكومة، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والذى يستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية لقرابة 20 مليون مشروع مقارنة ب 8 ملايين فى الوقت الحالى.

وأكد استمرار البنك المركزى فى العمل على تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتحويلات عبر المحمول، والتى حققت 9 ملايين مشترك حاليا.

كما أشاد بتفعل المجلس القومى للمدفوعات وسعيه إلى تشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.