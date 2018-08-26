المركزى يحافظ على تصنيفه بتقييم جلوبال فاينانس

■ المجلة الأمريكية تفحص السيطرة على التضخم وأهداف النمو واستقرار العملة و«السمات الشخصية»■ الكشف عن النسخة الكاملة فى أكتوبر.. و3 دول عربية تقتنص أعلى تقييم «A» محمد سالم:حافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، على تصنيف متقدم ضمن التقييم السنوى لمجلة جلو

■ المجلة الأمريكية تفحص السيطرة على التضخم وأهداف النمو واستقرار العملة و«السمات الشخصية»

■ الكشف عن النسخة الكاملة فى أكتوبر.. و3 دول عربية تقتنص أعلى تقييم «A»

محمد سالم:

حافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، على تصنيف متقدم ضمن التقييم السنوى لمجلة جلوبال فايناس العالمية، للعام الجاري، المتوقع أن تكشف عن نتائجه الكاملة، أكتوبر المقبل.

أبقت المجلة الأمريكية على تصنيف محافظ المركزى المصرى فى الفئة B+ وهى الفئة الرابعة، من 15 تصنيفا متدرجا، فى النطاق من A وحتىF، وتعتمد بشكل أساسى على 4 معايير رئيسية تتضمن مدى نجاح مديرى البنوك المركزية فى مجالات، السيطرة على التضخم، ودعم أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة.

تعنى الدرجة A أداء ممتاز فى إدارة هذه الملفات، بينما تشير الدرجة F إلى إلفشل الصريح، قالت المجلة إن السمات الشخصية تعد أحد معايير التقييم.

ونجحت سياسات البنك المركزى المصرى فى السيطرة على معدلات التضخم لتهبط الى %13.5 فى يوليو الماضى مقابل %33 تقريبا فى نفس الشهر من العام الماضى، كما تراجع معدل التضخم الأساسى الذى يقوم المركزى بإعداده، مستبعدا بعض السلع سريعة التغيير مثل الطماطم وغيرها ليسجل %8.54 مقابل %35.2 خلال فترة المقارنة.

تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى معدل تضخم بين 10 و%16 خلال الربع الأخير، من العام الجارى، والنزول بعد ذلك إلى مستويات أحادية.

على مستوى أهداف النمو، أكد تقرير السياسة النقدية الصادر قبل أيام استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى بسعر السوق فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى، ليسجل %5.3 على الربع الأخير من 2017 ومتوسط قدره %5 طوال العام الماضى، وهو أعلى معدل له منذ 2010، كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الربع الأول من 2018، ليسجل %5.4 بشكل مبدئى.

فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة فإن المركزى أكد استمرار سياسة تقیید الأوضاع النقدیة الحقیقیة، رغم من تأثرها بالضغوط التضخمیة المحتملة مستقبلا نتیجة إجراءات ضبط المالیة العامة للدولة، وجاء ذلك نتیجة الزیادات السابقة فى أسعار العائد الأساسیة، رغم انخفاضها 200 نقطة أساس منذ بدایة العام.

تتضمن النسخة الجديدة من التصنيف، تقييما لنحو 85 محافظا للبنوك المركزية من أنحاء العالم، وحصلت 3 دول عربية هى «الكويت، ولبنان، والمغرب» على الفئة A، التى شملت 7 دول أخرى ممثلة فى كل من، أستراليا، وتشيلى، والاتحاد الأوروبى، وإسرائيل، وباراجواى، وروسيا، وكوريا الجنوبية.

بينما حصدت 6 دول الفئة الثانية A- هم، البرازيل، وبلغاريا، وكولومبيا، وجورجيا، وبريطانيا، وأوروجواى، ومن المقرر تكريم أصحاب الفئتين A و A- من المجلة فى الاجتماعات المقبلة للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وضم التصنيف 27 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصدت 4 بنوك مركزية الفئة A هم «الكويت، ولبنان، والمغرب، وإسرائيل«، وجاءت 7 بنوك ضمن الفئة B هم «أفريقيا الوسطى، وغانا، والعراق، وكينيا، ونامبيا، وقطر، والإمارات»، وفى الفئة B+ جاءت البنوك المركزية لكل من «مصر، وبتسوانا، وغرب أفريقيا»، ومنحت المجلة تصنيف B- لبنوك «الجزائر، وعمان، وأوغندا»، بينما حصل على التصنيف C بنوك «البحرين، والكونغو، والأردن، ونيجيريا»، كما منحت البنك المركزى لجنوب أفريقيا تصنيف الفئة C+ .