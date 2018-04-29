المركزى يتلقى موافقة من الكويت على ترحيل أقساط ودائعها

محمد سالم وسهير محمد وسيد بدر وهبة حامد:كشف محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، عن موافقة الكويت على تأجيل أقساط ودائعها التى منحتها للقاهرة عامى 2013 و 2015.وتسجل ودائع الدولة الخليجية 4 مليارات دولار، وسدد المركزى أولى أقساطها حسب الجدول الزمنى المتفق عليه الأسبوع قبل الماضى بقيمة 691 مليون

محمد سالم وسهير محمد وسيد بدر وهبة حامد:

كشف محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، عن موافقة الكويت على تأجيل أقساط ودائعها التى منحتها للقاهرة عامى 2013 و 2015.

وتسجل ودائع الدولة الخليجية 4 مليارات دولار، وسدد المركزى أولى أقساطها حسب الجدول الزمنى المتفق عليه الأسبوع قبل الماضى بقيمة 691 مليون دولار، متضمناً فائدة نصف السنوية بقيمة 25.8 مليون دولار.

وقال عامر فى تصريحات اليوم الأحد، على هامش المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، إن الدولة الخليجية أبلغت المركزى شفهية بالموافقة على التأجيل دون أن

ذكر قيمة الأقساط التى سيتم تأجيلها أو مدة التأجيل.

وكان المركزي قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.33 مليارات دولار، وقال محافظ البنك في نوفمبر الماضي إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية.

وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجي، المقرر الوفاء بها في العام الجاري، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزي الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى.

يذكر أن البنك انتهى من سداد كامل الوديعة الليبية بقيمة ملياري دولار عبر رد القسط الأخير بقيمة 250 مليون دولار قبل أسبوعين.

وساهمت ودائع الخليج وغيرها من المديونيات الخارجية بشكل كبير في إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبي لمصر عقب تعويم سعر الصرف الأجنبي ليصل إلى 42.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 23 مليارا فقط وقت تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما أنها تعد جزءا من الدين الخارجي الذي قفز أيضاً إلى نحو 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2017 – 2018، بينما كان في حدود 56 مليارا بنهاية يونيو 2016.

