المركزى يتفق على هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

■ 6.3 مليار دولار إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من 2018 محمد سالم توصل البنك المركزى المصرى لاتفاق، بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامى 2013 و2015، فى إطار دعم قدرته…





■ 6.3 مليار دولار إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من 2018



محمد سالم

توصل البنك المركزى المصرى لاتفاق، بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامى 2013 و2015، فى إطار دعم قدرته على مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية التى تفاقمت عقب ثورة 25 يناير، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وضعف موارد العملة الصعبة وانتقال تداولها للسوق الموازية.

كان محافظ المركزى، طارق عامر، قد أعلن فى نوفمبر الماضى عن السعى لتأجيل ودائع لدولتى السعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثانى من 2018، دون ذكر تفاصيل.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «المال»، فإن المفاوضات مع الدولة الخليجية، أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى فى يوليو2013 بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة فى يوليوالحالى.

واتفق المركزى مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمنى لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو2021، مقابل عائد سنوى بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا.

الوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار – أيضا – قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

ووافقت الدولة الخليجية على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى أبريل 2021 بدلا من أبريل 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة عليها بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى %3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو فى 2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.

يذكر أن الرصيد القائم من ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى يبلغ حاليا 5.9 مليار دولار وتمتد آجال سدادها حتى النصف الثانى من 2023.

فى ذات السياق، قالت مصادر لـ«المال» إن إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من العام الحالى تبلغ 6.3 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين المقرر تجديدها فى شهر ديسمبر المقبل.