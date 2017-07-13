المركزى: متوسط سعر الدولار يرتفع 3 قروش خلال أسبوع

هبة محمد:ارتفع متوسط سعر الدولار بالبنوك، بصورة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنحو 3 قروش للبيع ليسجل 17.9693 جنيه، مقابل 17.9322 جنيه الأحد الماضي، وذلك وفقا لما كشف عنه البنك المركزي المصرى، على موقعه الإلكتروني اليوم.أشار البنك إلى أن متوسط الشراء بالبنوك ارتفع 4 قروش إلى 17.8722 جنيه، ب

هبة محمد:



ارتفع متوسط سعر الدولار بالبنوك، بصورة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنحو 3 قروش للبيع ليسجل 17.9693 جنيه، مقابل 17.9322 جنيه الأحد الماضي، وذلك وفقا لما كشف عنه البنك المركزي المصرى، على موقعه الإلكتروني اليوم.

أشار البنك إلى أن متوسط الشراء بالبنوك ارتفع 4 قروش إلى 17.8722 جنيه، بدلا من 17.8321 جنيه، يوم الأحد الماضي.

كانت 6 بنوك قد رفعت سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، وسجل سعر البيع لدى البنك التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، بواقع 18 جنيها، و17.90 جنيه للشراء.

كما عرض بنك HSBC بيع الدولار عند 18.02 جنيه وشراءه عند 17.90 جنيه.

أيضاً وصل سعر البيع لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 18.02 جنيه و17.93 جنيه للشراء.

بلغ سعر البيع لدى بنك المشرق 18.02 جنيه و17.92 جنيه للشراء.

كما رفع بنك عودة السعر إلى 18.02 جنيه للبيع و 17.92 جنيه للشراء.

كان بنك HSBC أول بنك يرفع سعر بيع الدولار خلال تعاملات أمس، إلى 18 جنيها.

فيما شهدت أسعار الدولار استقرار في البنوك الكبرى الأخرى، على رأسها البنك الأهلى المصري ليعرض الدولار بقيمة 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار لدى بنك مصر 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

كما وصل الدولار لدى بنك القاهرة والعربي الافريقي الدولي الى 17.95 للبيع و 17.85 جنيه للشراء.

بدأ متوسط شراء الدولار بالبنوك الانخفاض أسفل 18 جنيها، يوم الإثنين قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال الفترة الماضية عند مستوى أكثر من 18 جنيه، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.

