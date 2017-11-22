المركزى: متوسط الدولار فى أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس

هبة حامد: ارتفع متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأربعاء الى أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس الماضى ، تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى. وصعد متوسط سعر العملة الأمريكية بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم ليصل الى 17.62 للشراء، و17.72 للبيع مقارنة بـ 17.60 و 17.7 للشراء والبيع على توالى فى 29 أغسطس

هبة حامد:

ارتفع متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأربعاء الى أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس الماضى ، تبعا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وصعد متوسط سعر العملة الأمريكية بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم ليصل الى 17.62 للشراء، و17.72 للبيع مقارنة بـ 17.60 و 17.7 للشراء والبيع على توالى فى 29 أغسطس.

وطبقت 6 بنوك محلية ممثلة فى “HSBC ، العربي الأفريقي ، القاهرة ، التجاري الدولي ، الإمارات دبي الوطني ، المشرق “، اليوم الأربعاء، زيادات متتالية – بلغت 3 مرات فى المتوسط – على تداولها لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وقفزت البنوك الستة بأسعار العملة الخضراء لمستوى بين 17.62 و 17.66 جنيها للشراء و 17.72 – 17.76 للبيع فى تعاملاتها المسائية.



وقفز الدولار 6 قروش ببنك المشرق – مصر الى مستوى 17.66 للشراء و 17.76 للبيع.

وارتفعت العملة الأمريكية 3 قروش على مدار اليوم لدى البنك التجارى الدولى ليسجل 17.62 جنيها للشراء و 17.72 للبيع.



كما ارتفعت ببنك الإمارات دبي الوطني 3 قروش الى 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع.

رفع بنك HSBC الأسعار 4 قروش ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي ارتفع سعر الدولار 6 قروش ليسجل 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، بزيادة 4 قروش.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.

كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى 19.5 جنيه.