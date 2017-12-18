المركزى : مبادرة المشروعات الصغيرة أضافت 49 مليار جنيه لقروض القطاع فى عام

أحمد الدسوقى – سهير محمد قدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى حجم القروض التى أضافتها مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اثنى عشرة شهرا بنحو 49 مليار جنيها ، مؤكدا على قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع الى 200 مليار جنيها بنهاية العام الم



أحمد الدسوقى – سهير محمد

قدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى حجم القروض التى أضافتها مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اثنى عشرة شهرا بنحو 49 مليار جنيها ، مؤكدا على قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع الى 200 مليار جنيها بنهاية العام المالى 2020.

تصريحات نجم جاءت على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على اقتحامه السوق المحلية.

وتنص مبادرة المشروعات الصغيرة على منح القروض بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لعملاء القطاع بينما انضم اليها مبادرات أخرى تتعلق بإتاحة تمويلات للسلع الوسيطة لقطاعات التصنع الزراعى والإنتاجى بفائدة 7%

ونفى نائب المحافظ سعى البنك المركزى لتدشين مبادرة خاصة بالتمويل متناهى الصغر ، قائلا أن البنوك تقوم بالفعل بتمويل القطاع عبر تقديم القروض للجمعيات ومؤخرا للشركات بشكل مباشر.

كان المركزى أطلق ضوابط فى مايو الماضى لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه الفترة المقبلة يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.