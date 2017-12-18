المركزى : لم نطلب من البنوك المحلية وقف الاعتمادات الاستيرادية للسلع غير الاستراتيجية

أحمد صبرىقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك لم يطلب من البنوك المحلية وقف الاعتمادات الاستيرادية للسلع غير الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لا توجد أى طلبات معلقة بأى بنك لأى سلعة.جاء ذلك ردًّا على تقرير صحفى لإحدى الجرائد المصرية، حيث أكد التقرير أن البنك أعطى تعليمات شف

أحمد صبرى





قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك لم يطلب من البنوك المحلية وقف الاعتمادات الاستيرادية للسلع غير الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لا توجد أى طلبات معلقة بأى بنك لأى سلعة.

جاء ذلك ردًّا على تقرير صحفى لإحدى الجرائد المصرية، حيث أكد التقرير أن البنك أعطى تعليمات شفهية للبنوك بتوفير طلبات استيرادية للسلع الاستراتيجية.

وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتي على قناة صدى البلد، إلى أن انتشار تلك الأخبار تشكك المواطن والمستثمر فى حكومته، مطالبًا بتحرّي الدقة لتلك الأخبار.

وأكد أن البنك المركزى ألغى التمييز بين السلع الاستراتيجية وغيرها لتوفير الاعتماد المالى، منوهًا بأن هناك وفرة فى الاحتياط النقدى، ومن ثم لا توجد مشكلة فى تحجيم الاستيراد.