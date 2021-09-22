المركزى للمحاسبات يطالب بتحصيل رسوم من هيئة الميناء مقابل استخدام رصيف 54 (الرورو) لتراكى سفن الأخشاب

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة إيرادات النشاط الجارى للعام المالى الماضي، بلغت 2.39 مليار جنيه، وذلك مقابل 2.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى بانخفاض قدره 187 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة حسب تقرير صادر عنها حصلت «المال» على نسخة منه، أسباب تراجع الإيرادات إلى إنخفاض بعض بنود الإيرادات والتى من أهمها التخزين والتفريغ وخدمات الساحة، وانخفاض سعر صرف الدولار من 16.07 جنيه خلال العام المالى قبل الماضى إلى 15.71 جنيه العام المالى الماضي، حيث تحملت الشركة 33 مليون جنيه كخسائر فروق عمله، وبناء على ذلك قامت الشركة ببيع 42 مليون دولار للبنوك فى الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية يونيه الماضى للحد من آثار انخفاض الدولار، بينما لا تزال تحتفظ الشركة بـ38.3 مليون دولار.

كما انخفضت كميات الحاويات المتداولة بالشركة بنسبة %8 عن العام المالى قبل الماضى حيث حققت الشركة العام المالى الماضى 839 ألف حاوية مقابل 914 ألف حاوية، بانخفاض قدره %8

كما حققت الشركة صافى ربح بلغ 1.4 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضي، مقارنة بـ1.49 مليار جنيه العام المالى قبل الماضي.

وفى نفس السياق طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة حصول الشركة على رسوم من هيئة الميناء، وذلك مقابل قيام الهيئة باستخدام رصيف 54 (الرورو) لتراكى سفن الأخشاب والعمل عليه من ناحية البحر.

كما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن عدد الحاويات المهمل خلال العام المالى الماضى بلغ 2004 حاوية، يرجع بعضها إلى عام 1995، وبالرغم من تحديد معظم أصحابها من التوكيلات الملاحية، فلم يتم الرجوع إلى تلك التوكيلات وأصحابها لسحبها وسداد مستحقات الشركة، وذلك تفعيلا لنص المادة 66 من قانون الجمارك رقم 2017 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وهو ما ينتج عنه مساحات تخزينية غير مستغلة تتحمل عنها الشركة قيمة حق الانتفاع بجانب أجور العمالة المخصصة لمتابعة حركة تلك الحاويات.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة إلغاء القرض الممنوح للشركة العربية للشحن والتفريغ لشراء كلاركات، على أن يتم إدراج تلك الكلاركات ضمن أصول الشركة خلال العام المالى 2021 – 2022.

إلغاء القرض الممنوح للعربية للشحن والتفريغ لشراء كلاركات بقيمة 12.7 مليون جنيه

وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وافقت منتصف العام الماضى على تمويل الخطة الاستثمارية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ»، بواقع 12.7 مليون جنيه.

وكان الإتفاق يتضمن شراء 17 ونش شوكة حمولات مختلفة، وبايراد سنوى مقدر بحوالى 3.8 مليون جنيه، على أن يتم عمل تلك الاوناش داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ويتم سداد قيمة القرض بخصم %50 من الأرباح السنوية لعمل تلك الأوناش بشركة الحاويات.

وحظر الاتفاق على شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التصرف فى تلك المعدات الا بعد سداد قيمة القرض كاملا.

وبالفعل تم توريد تلك الأوناش مؤخرا والعمل بالأسكندرية لتداول الحاويات، إلا أنه بقرار الأخيرة، فلن تحصل العربية للشحن والتفريغ على أى إيرادات جراء تلك الأوناش.

وفى نفس السياق اقترح مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالى الماضى 2020-2021، ليكون المقترح توزيع كوبون نقدى بواقع 77 قرشاً لكل سهم.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حققت عن العام المالى الماضى (2020-2021)، صافى ربح بلغ 1.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالى السابق له.

السيد فؤاد