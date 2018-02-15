المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بالقومية للأسمنت

شريف عمرأظهر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج أعمال شركة القومية للأسمنت، وجود عدة مخالفات، أدت لتحمل الشركة مبالغ مالية مرتفعة خلال تلك الفترة.وأشار التقرير المنشور على شاشة التداول فى البورصة إلى توقف العمل فى فرنى 3 و 4 بمصانع القومية، بما يعنى إيقاف كل الخطواط الإنتاجية، ما عدا مرحلة

شريف عمر



أظهر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج أعمال شركة القومية للأسمنت، وجود عدة مخالفات، أدت لتحمل الشركة مبالغ مالية مرتفعة خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير المنشور على شاشة التداول فى البورصة إلى توقف العمل فى فرنى 3 و 4 بمصانع القومية، بما يعنى إيقاف كل الخطواط الإنتاجية، ما عدا مرحلة طحن الأسمنت والتعبئة، رغم إنفاق 1.116 مليار جنيه على تطوير المصنعين منذ فترة وجيزة، كما حصل الجهاز على تقريرين من قبل بعض اللجان المشكلة، أثبت أن إيقاف الخطين كان البديل الأسوأ، كما أشار الجهاز إلى أنه لم يتلق أي دراسات حول الخطة المستقبلية من الإدارة الجديدة للشركة بعد الإيقاف.

يشار إلى أنه فى يناير الماضى، أعلنت شركة القومية للأسمنت أن وزير قطاع الأعمال خالد بدوى أمر بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خسائر الشركة وتقييم أداء العاملين، بعد اجتماع الوزير مع رئيس الشركة القومية للأسمنت محمد حسنين رضوان؛ لمتابعة الموقف الحالي للشركة، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى.

وأشار التقرير إلى أن الشركة اتفقت فى ديسمبر الماضى على تحمل 28 مليون جنيه مقابل فوائد لمديونية شركة fls نتيجة توقف العمل فى المصنعين، ونقص المعدات، كما حصل الجهاز على اتفاق القومية للأسمنت لبيع 400 ألف طن كلينكر بسعر 510 جنيهات للطن، لينتج عنها خسارة بقيمة 124 مليون جنيه، دون إجراء مزايدة أو عروض أسعار وفقاً للمتبع، كما تم تحويل مقابل البيع لصالح شركة fls لسداد المديونية، رغم حاجة القومية للكلينكر.

ولفت التقرير الى أن القومية للأسمنت قدرت قيمة ما تحتاجه خطوط الإنتاج للصيانة والعمرات والمسئول عنها شركة fls بقيمة 324 مليون جنيه، فى حين لم تتلزم الأخيرة بالتعاقدات، كما استملت الشركة خطين الانتاج 3 و 4 من الشركة السابقة من خلال محضر استلام يذكر الطاقة الانتاجية، دون الحديث عن تفصيلات المعدات المسلمة وحالتها.

ونوه التقرير الى أن مستحقات شركتى بتروتريد والمصرية لنقل الكهرباء وصلت حتى ديسمبر الماضى 3.655 مليار جنيه.

وأشار المركزى إلى تحمل الشركة 442 الف جنيه قيمة دراسات جدوى تخص استخدام الفحم موقود أفران، دون اتخاذ اي خطوات تجاه شراء المعدات الخاصة بمشروع الفحم، وهو المشروع الذى يوفر 798 مليون جنيه من التكاليف السنوية، لذلك أوصى الجهاز إدارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الدراسة.

وأوصى الجهاز ادارة الشركة بإثبات مساهماتها فى السويس للأسمنت والتى تدور قرب 60.710 مليون جنيه.

وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018، وقالت الشركة في ديسمبر الماضي، إن القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر أخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.

وتأسست القومية للأسمنت عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والاتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات “الليكا” وجميع أنواع الطوب، وكذلك المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.,

وخلال النصف الاول من العام المالى الحالى تكبدت الشركة خسائر مالية بقيمة 496 مليون جنيه مقابل خسائر 209 ملايين جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى المناظر.

