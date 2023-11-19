«المركزى للمحاسبات»: خطوات تنفيذ الخطة الاستثمارية لـ«الإسكندرية للحاويات» تمثل 6% فقط من المستهدفة

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن انخفاض الذى تم تنفيذه وصرفه من الخطة الاستثمارية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة خلال العام المالى الماضى والذى بلغ %6 فقط، بما يعادل 8.3 مليون جنيه، بينما كان من المقرر إنفاق قرابة 140 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الطاقات العاطلة بالشركة خلال العام المالى 2023/2022 ، بلغت نحو 85.4 مليون جنيه عبارة عن 79 مليون جنيه قيمة عدد 2 ونش عملاق ونحو 6.29 مليون جنيه قيمة ونش ساحة متوقف لحين التقرير بحالته الفنية.

كما قامت الشركة بإرسال مصادقات عن أرصدة الموردين نهاية يونيو الماضى ولم يتم موافاة الجهاز المركزى بالرد على بعض أرصدة كبار المتعاملين.

وذكر التقرير أن الشركة لم تحقق أية عوائد عن استثماراتها فى شركات شقيقة فى نهاية يناير الماضى والبالغ صافى قيمتها 304 ملايين جنيه.

أشار إلى عدم تناسب قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مع المديونيات المستحقة عليهم ، حيث تصل الى ما دون الـ %1 فى بعض الحالات، خاصة العميل ميدتيرنيان (MSC ) علما بأن إيراده يمثل نحو 51.13 % من إجمالى متحصلات محطة الدخيلة الأمر الذى يشير إلى وجود عامل خطورة على الشركة من حيث اعتمادها على عميل واحد وعدم وجود الضمان الكافي.

وذكر تقرير صادر عن الشركة عن تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم إحلال وتجديد بعض المبانى وإنشاء أخرى جديدة، حيث تم التنفيذ بقيمة 15.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تعميق رصيف 96 المرحلة الأولى بقيمة 9.9 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.

وقامت الشركة مؤخرا بتعديل فئة خدمات صرف الحاويات بالنسبة للمملوءة من 500، و1000 جنيه إلى 30 و 60 دولاراً.

كما أنه بالنسبة للحاويات الفارغة ( التى يتم سحبها خارج الشركة) لتكون الحاويات الـ20 قدم بنحو 10 دولارات، والحاوية 40 قدم 20 دولاراً، وتشمل تلك الفئات خدمات الشيفت والتحميل، وسيتم تحصيل هذه الفئات بالجنية المصرية طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات حققت خلال العام المالى صافى الربح قبل الضريبية من الأنشطة المستمرة 4.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.02 مليار خلال العام المالى قبل الماضى بنسبة تطور تصل الى %108.

كما بلغت الإيرادات بالشركة قرابة 4.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.84 مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضى بنسبة تطور %69، وذلك قبل دخول المستثمرين الخليجيين إلى الشركة العام الماضي.

بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى قرابة 1.1 مليارات جنيه، بنسبة زيادة بلغت %30 عن الفترة المثيلة المالى السابق، فيما حققت الشركة معدل تداول بلغ 178 ألف حاوية مكافئة مقارنة بنحو 195.7 ألف خلال الفترة المناظرة، بانخفاض قدره %9.

أرجعت الشركة زيادة الإيرادات الى زيادة معدل التخزين، حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 497 مليون جنيه، مقابل 407 ملايين، فيما بلغ معدل إيرادات التفريغ 210 مليون جنيه، مقابل 149.8 مليون ، كما بلغت إيرادات الشحن 93.8 مليون جنيه مقابل 67.4 مليون.