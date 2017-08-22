المركزى للمحاسبات: باكين أقرضت كيما بالمخالفة للنظام الأساسي

مجلس الإدارة ناقش القرض بعد حصول "كيما" عليه بـ3 أشهرمصطفى طلعتأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" أقرضت شركة الصناعات المصرية الكيماوية "كيما" مبلغ 2 مليون دولار، بالمخالفة للنظام الأساسي والذي لا يتضمن نشاط الإقراض.وذكر التقرير المنشور على

مجلس الإدارة ناقش القرض بعد حصول “كيما” عليه بـ3 أشهر



مصطفى طلعت

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” أقرضت شركة الصناعات المصرية الكيماوية “كيما” مبلغ 2 مليون دولار، بالمخالفة للنظام الأساسي والذي لا يتضمن نشاط الإقراض.





وذكر التقرير المنشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أن “باكين” قامت بتحويل مبلغ 2 مليون دولار كقرض إلى كيما، بناء على طلب من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما فسره تقرير الجهاز بأنه مخالف لأنشطة الشركة الرئيسية المنصوص عليها بنظامها الأساسي.

وأشار تقرير المحاسبات إلى أنه لا يوجد عقد بين باكين وكيما والشركات القابضة يضمن حق الشركة في حال عدم السداد، كما أن الأمر تم عرضه على مجلس الإدارة بعد الحصول على القرض بنحو 3 أشهر.

وطالب التقرير “باكين” بموافاته بأسباب مخالفة نظامها الأساسي، وكذلك اتخاذ قرارات ذات أثر مالي كبير على الشركة دون العرض على مجلس الإدارة ودون عائد، مع ضرورة إبرام عقد يضمن حق الشركة والعمل على تحصيل المبلغ المذكور، بالإضافة إلى عائد مناسب للشركة.