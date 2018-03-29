المركزى للمحاسبات: المصرية للاتصالات تتقاعس عن تحصيل 411 مليونًا من المحمول‎

المال – خاص كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقاعس المصرية للاتصالات فى مطالبة وتحميل شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بنحو 411 مليون جنيه تمثل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على الإيراد الذى حصلت عليه الشركة من تلك الشركات مقابل…

المال – خاص

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقاعس المصرية للاتصالات فى مطالبة وتحميل شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بنحو 411 مليون جنيه تمثل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على الإيراد الذى حصلت عليه الشركة من تلك الشركات مقابل استغلال الشبكات والأجهزة الخاصة بها لإجراء المكالمات الدولية من المحمول خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.

وقال التقرير الذى حصلت ” المال ” على نسخة منه – إن المصرية تحتملت ذلك المبلغ كفروق فحص ضريبى نتيجة عدم تحميل فواتير الإيراد بالضريبة المستحقة عليه.

وأضاف أن المصرية لم تقم بحساب وإضافة ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الترابط مع شركات المحمول على شبكة we خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2017.