المركزى للتعمير ينفذ مشروعات تنموية فى سيناء بـ4.8 مليار جنيه

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، ينفذ عدداً كبيراً من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الأخرى التى تنفذها الهيئة القو

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، ينفذ عدداً كبيراً من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الأخرى التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وعن المشروعات التى يشرف على تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، قال مدبولى: في محافظة شمال سيناء، يجري تنفيذ مشروعات بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وتشمل، إنشاء 19 تجمعاً بدوياً تنموياً جديداً، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من قرض المملكة العربية السعودية “الملك سلمان”، ومشروعات طرق بإجمالى أطوال 47 كم بالعريش وبئر العبد، وأعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية والقرى والطرق ببئر العبد ونخل والحسنة، وإنشاء 30 عمارة جديدة بالمساعيد بالعريش، وإنشاء 57 منزلاً بدوياً بقرى 6 أكتوبر وصدر الحيطان ووادى الحاج، بجانب إنشاء مدرستين ومبنى خدمى، وإنشاء قرية شباب الخريجين بوادى التكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات يتم تنفيذها بتمويل من محافظة شمال سيناء، وتشمل، مبانى إدارية وكمائن أمنية وكهرباء ومياه وصرف.

وأضاف الوزير: في محافظة جنوب سيناء، يجرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتشمل، إنشاء 7 تجمعات بدوية تنموية جديدة، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من قرض المملكة العربية السعودية “الملك سلمان”، ومشروعات طرق بإجمالى أطوال 34 كم بدهب والطور ورأس سدر، وأعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية والقرى والطرق بشرم الشيخ والطور وأبو زنيمة، وإنشاء عمارتين للأولى بالرعاية بمدينة طابا، وإنشاء 80 منزلاً بدوياً بقرى سانت كاترين والطور، بجانب مشروع تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بشرم الشيخ، ويتم به توصيل المرافق لـ 600 قطعة أرض وإنشاء 31 عمارة (496 وحدة سكنية) شاملة المرافق بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى عدد من المشروعات يتم تنفيذها بتمويل من محافظة جنوب سيناء، وتشمل مشروعات طرق بشرم الشيخ والطور وأبو زنيمة وأبو رديس، ومبانى إدارية بالطور وشرم الشيخ.