المركزى للتعبئة يحتفل بيوم الإحصاء الأفريقي

المال - خاص يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيوم الإحصاء الأفريقي، تحت شعار "حياة أفضل باستخدام احصاءات اقتصادية أفضل"، خلال الفترة من 18 – 30 نوفمبر 2017. يأتى ذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال العمل الإحصائي عربياً وأفريقياً، واهتمام الدولة بالبيانات والمعلومات كأداة وأساس

المال – خاص

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيوم الإحصاء الأفريقي، تحت شعار “حياة أفضل باستخدام احصاءات اقتصادية أفضل”، خلال الفترة من 18 – 30 نوفمبر 2017.

يأتى ذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال العمل الإحصائي عربياً وأفريقياً، واهتمام الدولة بالبيانات والمعلومات كأداة وأساس في عملية التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار لدفع عجلة التنمية.

ويتضمن برنامج الاحتفال الآتي:

1. عقد لقاءات مع طلاب المدارس للتوعية بأهمية الإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحياة أفضل لكافة فئات المجتمع.

2. عقد دورة تدريبية لتحليل بيانات الفقر وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015.

3. إصدار بيان صحفي باللغتين العربية والإنـجليزية حول ” السكان في مصر والدول الإفريقية”.

4. إصدار عدد ( 2 ) بيان صحفي حول ” علاقة مصر الاقتصادية والتجارية مع التجمعات الإقليمية والأفريقية “، ” حول التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية”.

ويختتم الاحتفال بعقد مؤتمر يضم شركاء العمل الإحصائي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية في مصر لإعلان خريطة الفقر، طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2015 وتعداد مصر 2017.