المركزى للتعبئة والإحصاء: تراجع أعداد السائحين نوفمبر الماضى

محمود محسن تراجعت أعداد السائحين الوافدين من دول العالم خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة انخفاض 5.7%، مقارنة بنوفمبر 2016. أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد السائحين الوافدين من دول العالم بلغ 778.8 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة بعدد 826 ألفا شهر أكتوبر 2017، بانخفاض قدره 5.7

محمود محسن



تراجعت أعداد السائحين الوافدين من دول العالم خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة انخفاض 5.7%، مقارنة بنوفمبر 2016.

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد السائحين الوافدين من دول العالم بلغ 778.8 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة بعدد 826 ألفا شهر أكتوبر 2017، بانخفاض قدره 5.7%، مقابل 499.8 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 55.8%، وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً بنسبة 35.9%، وتليها أوروبا الشرقية بنسبة 27.6%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 18%، ثم أفريقيا بنسبة 6.9%.

ومقارنة بشهر نوفمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين الوافدين 279 ألف سائح بنسبة 55.8%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

وأضاف الجهاز المركزي أن عدد السائحين المغادرين بلغ 800.6 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة بعدد 769.3 ألف شهر أكتوبر 2017 بنسبة زيادة قدرها 4.1%، مقابل 505.8 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 58.3%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة %36.5، ويليها أوروبا الشرقية بنسبة 28.6%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 18.2%، ثم أفريقيا بنسبة 5.6%.

ومقارنة بشهر نوفمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 294.8 ألف سائح بنسبة 58.3%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، وتليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

ولفت الجهاز المركزى إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 8.2 مليون ليلة خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة بعدد 8.1 مليون ليلة لشهر أكتوبر 2017 بارتفاع قدره 0.2%، مقابل 3.3 مليون ليلة خلال شهر نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 145.8%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 35%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 23.2%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 21.8% ثم أفريقيا بنسبة 9.3%.

وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2016 كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية 4.8 مليون ليلة بنسبة 145.8%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، وتليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

يذكر أن عدد السائحين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 310.6 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة بعدد 337.2 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2017 بانخفاض قدره 7.9%، مقابل 171.1 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2016.