«المركزى للإحصاء» : 75.7% زيادة فى صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسيل للصين فى 2018

ارتفعت الصادرات المصرية لبكين في العام الماضي بنسبة 39.1% لتصل إلي 1.034 مليار دولار مقارنةً مع 629.9 مليون في العام السابق عليه .

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية لبكين في العام الماضي 2018، بنسبة 39.1%، لتصل إلى 1.034 مليار دولار مقارنةً مع 629.9 مليون في العام السابق عليه.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسيل قفزة كبيرة من 14.7 مليون دولار، حققتها في عام 2017 لتصل إلى نحو 60.7 مليون في العام السابق 2018 بارتفاع نسبته 75.7%.

و أضافت بيانات الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء، أن منتجات البترول الخام استحوذت على نصيب الأسد من حجم الصادرات المصرية للصين في العام الماضي؛ ليبلغ حجمها نحو 541.5 مليون دولار مقابل 400.8 مليون في عام 2017.

وتشير البيانات إلى أنه تم تصدير منتجات زيوت نفط أخرى، بقيمة 67.6 مليون ومنتجات نفط مصفى “مكرر” جزئياً بقيمة 41.7 مليون في عام 2018 .

ارتفاع صادرات اللدائن ومصنوعاتها

وارتفع حجم صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها العام الماضي مسجلةً نحو 72.4 مليون مقابل 41.9 مليون العام السابق عليه.

بينما زادت صادرات الفواكه والأثمار الصالحة للأكل إلي نحو 63.8 مليون دولار العام الماضي مقابل 59.9 مليون في العام السابق عليه.

وصدرت مصر إلي الصين منتجات قطن بقيمة 12.1 مليون دولار في العام الماضي مقارنةً مع 8.6 مليون في عام 2017.

فضلاً عن تصدير ألياف نسيجية نباتية أخري بقيمة 12.3 مليون مقارنةً مع 6.2 مليون في نفس فترة المقارنة السابقة.

تراجع صادرات الجلود

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الجلود ما عدا جلود الفراء إلي الصين في العام الماضي بنسبة 33.3% لتصل إلي 6.8 مليون بالمقارنة مع 10.2 مليون في العام السابق عليه .

بالإضافة إلي انخفاض صادرات الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت إلي 10.9 مليون في 2018 من 16.6 مليون في 2017.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي ، النشرة السنوية “التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا” عام 2018، التي تتناول حجم التجارة الخارجية (صادرات – واردات) مع أهم دول شرق آسيا ” ماليزيا – الصين – الهنــد – اليابان – أندونيسيا – باكستان – تايــلانـد – كوريا الجنوبية – سنغافوره – بنجلاديش”.

ومن أهم مؤشرات النشرة ، بلوغ إجمالـى قيمــة الصــادرات المصرية لـدول شـــرق آسيــا 3.4 مليـار دولار عـام 2018 مقابــل 2.3 مليار دولار عـام 2017 بنسبة زيادة قـدرها 44.5٪.

ووفقاً للنشرة ؛ جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عـام 2017 بنسبــة زيادة قدرها 28.2٪.

وبلغ إجمالــى قيمــه الـواردات المصرية مـن دول شـرق آسيا 21.2 مليـار دولار عام 2018، مقـابـل 17.0 مليـار دولار عام 2017 بنسبة زيــادة قـدرها 24.6٪.

و أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الصين جـاءت فــي المرتبــة الأولــى لحجم الواردات المصرية من أهم دول شرق آسيا في عام 2018.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 11435.6 مليون دولار العام الماضي مقابل 8062.7 مليون عـام 2017 بزيادة قدرها 41.8٪ .

منتجات الآلات والأجهزة الكهربائية

وأوضحت بيانات جهاز “الإحصاء” ، أن منتجات الآلات والأجهزة الكهربائية استحوذت علي الجانب الأكبر من واردات مصر من الصين العام الماضي مسجلةً نحو 3.375 مليار دولار مقابل 1.976 مليار في عام 2017.

تلتها المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها التي بلغ حجمها نحو 1.49 مليار دولار في عام 2018 مقابل 1.15 مليار في العام السابق عليه .

وسجلت حجم منتجات الحديد ومصنوعاته التي استودرتها مصر من الصين العام الماضي نحو 866 مليون مقارنة مع 639.9 مليون دولار في نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

فيما بلغت حجم واردات السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها في العام الماضي نحو 470.5 مليون دولار مقارنة مع 271.6 مليون في 2017.

كما استوردت مصر منتجات شعيرات تركيبية أو اصطناعية من الصين العام الماضي بقيمة 755.8 مليون دولار مقابل 598.6 مليون في العام السابق عليه 2017 .

فضلاً عن استيراد منتجات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 539.6 مليون في عام 2018 مقابل نحو 370.9 مليون في العام السابق عليه.

التجارة المشتركة في أول 7 شهور من 2019

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة، مؤخرًا، عن المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 7.69 مليار دولار أمريكي خلال أول 7 شهور من العام الجاري 2019 بزيادة 2.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

واضافت بيانات المصلحة العامة للجمارك الصينية ، ان الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 6.94 مليار دولار في تلك الفترة بارتفاع 6.9 %، بينما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 0.75 مليار دولار أمريكي بانخفاض 27.5 % خلال نفس الفترة.

وكان الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، قد قال في تصريحات سابقة ، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل بنهاية العام الماضى نحو 13.87 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار فى 2017، وبلغت حجم الصادرات المصرية للصين نحو 1.8 مليار فى 2018.