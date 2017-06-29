المركزى للإحصاء: 5- 15% زيادة مرتقبة في تعريفة الركاب والبضائع

أوضحت دراسة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن زيادة أسعار الوقود ستظهر آثارها بشكل ملحوظ فى زيادة تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 5 و15 %، حسب مسافات تنقل الركاب، لكنها لن تزيد فى المسافات القصيرة على نصف جنيه.

وأكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة صباح اليوم برفع أسعار المحروقات، والتى وصفها بأنها بمثابة الدواء المر والضرورى لإصلاح وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على مؤشرات الفقر.

وتابع: وضع الجهاز دراسة وبيانا عن تعريفات النقل الجديدة عقب صدور القرار، لمنع تحايل السائقين عبر وضع تعريفات مرتفعة تفوق التعريفات الجديدة المقررة، ومن المقرر نشر الدراسة على الموقع الرسمى لجهاز الإحصاء.

وعن تأثر أسعار المنتجات الغذائية جراء الارتفاعات الجديدة فى تعريفات البنزين، خاصة أن أغلب الأغذية يتم نقلها برا، قال الجندى إن الارتفاعات الجديدة ستتراوح بين 5 و15%.

ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المحروقات، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز لـ30 جنيها بدلا من 15، ووصول سعر بنزين 80 إلى3.65 جنيه بدلا من 2.35، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، وارتفاع السولار إلى 3.65 بدلا من 2.35 جنيه.

