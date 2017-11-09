المركزى للإحصاء : 31.8% نسبة التضخم السنوى فى أكتوبر

ارتفاع أسعار الألبان وخدمات الهاتف تقفز بمعدل التضخم الشهرى 0.9% سمر السيد: قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - فى بيان صحفي اليوم الخميس - إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة، سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9% فى شهر أكتوبر، مقابل قيمته فى شهر سبتمبر الساب

ارتفاع أسعار الألبان وخدمات الهاتف تقفز بمعدل التضخم الشهرى 0.9%



سمر السيد:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – فى بيان صحفي اليوم الخميس – إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة، سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9% فى شهر أكتوبر، مقابل قيمته فى شهر سبتمبر السابق عليه.

و سجل معـــــدل التضخــم السنـوى 31.8% لشهر أكتوبر الماضى، مقارنــة بأكتوبر2016، وكان قد بلغ 32.9 % فى سبتمبر الماضى.

و أرجع الجهاز أسباب هــذا الارتفاع إلى زيادة أسعـــار مجموعة الخضـــروات 1.7% ، و مجموعة الألبان والجبن والبيض 1.8% و مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.1% و مجموعة خدمات الهاتف والفاكس 7.2 % و قسم الثقافة والترفيه 0.9% و مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 3.7% وقسم التعليم 19.8% .

و أضاف الجهاز أن أسعار مجــموعة اللحــوم والدواجن انخفضت 1.2% و مجموعة الفاكهة 1.4%.

وأشار إلى أنه وفق التغير الشهرى للتضخم، سجـل قســم الطعـــــام والمشـروبــات ارتفاعـــاً 0.4% ليســــاهم بـ 0.20 فـى معـدل التغير الشهرى، وتأتى التغيرات نتيجة ارتفاع مجموعة الخضروات 1.7% لتسـاهم بـ 0.23 فى معـدل التغيـر الشهـري، بسـبب ارتفاع أسعار البامية 30.6%، و الطماطم 3.5% ، و البطاطس 8.6% .

وارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض 1.8% لتساهـم بـ 0.12 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الجبن 9.2%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة البيض 2.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.1 % لتساهـم بـ 0.03 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة 0.8%.

و قفزت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 0.5% لتساهـم بـ 0.02 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد المستورد 9.6% بخلاف مجموعة البن والشاى والكاكاو 2.0% لتساهم بـ 0.02 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاى 2.1% .

و تراجعت مجموعة الفاكهة 1.4% لتساهـم بـ 0.04 فى معــــدل التغير الشـــهرى، بسبب انخفاض أسعار مجمـوعــة الموالح 0.8%، و البلح 16.7%، و الرمان 26.5% ومجموعة اللحوم والدواجن 1.2%) لتساهم بـ 0.17 فى معدل التغير الشــهرى، بســـبب انخفاض أســعار مجموعــة الـــدواجن بنسبة 3.7 % .

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً 7.0% ليساهم بـ 0.08 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع قيمة فاتورة التليفون المنزلى والكروت 5.7% ، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه 0.9% ليساهم بـ 0.02 فى معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 3.7%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً 19.8% ليساهم بـ 0.78 فى معــدل التــغير الشهرى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بـ 19.7% ، و ارتفاع أسعار مجموعة الثانوى العام والفنى بـ 21.2% وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة 18.2% .

أما التغير السنوى فى أسعار المستهلكين، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً 40.1% ليساهم بـ 21.08 فى معدل التغير السنوى، وتأتى التغيرات نتيجة ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بـ 38.7% لتساهم بـ 5.32 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 48.4%، مجموعة الدواجن بـ 21.7% .

وارتفعت مجموعة الخضروات 41.9% لتساهم بـ 5.45 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بـ 19.7 % و البصل 26.7% و الطماطم 78.0%، ومجموعة الخضروات الجافة 31.1%.

وزادت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 52.1% لتساهم بـ 3.10 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدســم 53.4%، و مجموعة الجـبن 62.1%، ومجموعة البيض 40.9%.

و سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً 30.2% لتساهم بـ 2.34 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 28.7%, مجموعة منتجـــات مخـــابز جافة بـ 16.5%، مجموعة الخبز بـ 18.6%، مجموعة المكرونة 20. % ، ومجموعة الدقيق 59.0%.

وقفزت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 36.4% لتساهم بـ 1.28 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار زيوت الطعام 30.4%، مجموعة الزبد والسمن البلدى52.1%، ومجموعة المسلى الصناعى 25.8% ومجموعة الزبد المستورد 96.8 % بجانب مجموعة الفاكهة 38.4% لتساهم بـ 1.12 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة 33.4%، مجموعة الموالح 96.3%، ومجموعة الفاكهة الجافة 35.5%.

وارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 46.7% لتساهـم بـ 1.14 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة 43.8%، مجموعة السمك المملـح و المدخن 57.2%، ومجموعة المأكولات البحرية 51.9%، علاوة على مجموعة البن والشاي والكاكاو65.2% لتساهم 0.50 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاى 67.6%، ومجموعة البن 44.8%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 33.4% ليساهم بمقدار 1.00 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية 30.9%, مجموعة الاثاث والتجهيزات 17.3%, مجموعة المفروشــات المنزليــة 11.0%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل 38.7% .

وأضاف البيان أن قسم الرعاية الصحية ارتفع 23.9% ليساهم بـ 1.24 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 17.5%، و مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية 42.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات 19.1%.

و سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً 11.0% ليساهم بـ 0.14 فى معدل التغير السنوى، بسبب ارتفاع خدمات الهاتف والفاكس بـ 11.2%، وارتفع قسم النقل والموصلات 33.2% ليساهم 1.16 فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات 13.7%, و مجموعة المنفق على النقل الخاص 63.3%، ومجموعة خدمات النقل 27.1%.

و سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً 41.5% ليساهم بـ 0.85 فى معدل التغير السنوى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكتب والصحف والمجلات 19.4% و أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بـ 59.8%.

و سجل قسم التعليم ارتفاعاً 19.8% ليساهم بـ 0.85 فى معــدل التــغير السنوى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 19.7% ، و مجموعة الثانوى العام والفنى 21.2% و مجموعة التعليم العالى 18.2 % .

و سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 25.2% ليساهم بـ 1.22% فى معدل التغير السنوى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بـ 25.3%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً 18.9% ليسـاهم بـ 0.45 فى معدل التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية 23.8% ، ومجموعة الذهب بـ 13.9 %.