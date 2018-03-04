المركزى للإحصاء: 13.8% ارتفاعًا في العجز التجارى ديسمبر الماضى

ارتفاع صادرات البترول والأسمدة تقفز بالصادرات بنسبة 23%تراجع صادرات البرتقال ومحضرات التنظيف وواردات سيارات الركوبسمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2017 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.30 مليــا





ارتفاع صادرات البترول والأسمدة تقفز بالصادرات بنسبة 23%





تراجع صادرات البرتقال ومحضرات التنظيف وواردات سيارات الركوب



سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2017 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.30 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر الماضى مقابل 2.90 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 13.8 ٪.

ووفق النشرة، ارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 23.0 ٪ لتبلغ نحو 2.47 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 92.3٪, أسمدة بنسبة 68.1 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 14.2٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 98.2٪).

بينما انخفضت صـادرات بعض السلع خــلال الفترة الزمنية السابق ذكرها مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (برتقال طازج بنسبة 11.6٪، أثاث بنسبة 12.1٪، أصناف أخري جاهزة من مواد نسجية بنسبة 8.8 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 16.4٪).

إرتفعت قيمـة الواردات بنسبة 17.6٪ حيث بلغـت 5.77 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر الماضى مقابل 4.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 48.2٪، البترول الخام بنسبة 2.7 ٪، قمح بنسبة 11.3٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 39.3٪).

بينما إنخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (منتجات البترول بنسبة 7.3٪, سيارات الركوب بنسبة 5.1٪، ذرة بنسبة 39.7٪، أجزاء سيارات بنسبــة 33.3٪).