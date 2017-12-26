المركزى للإحصاء يناقش نتائج مؤشر المعرفة الدولية

مصر احتلت المرتبة الـ 95 من بين 131 دولة على مستوى العالم فى مؤشر المعرفة الدولية، والمرتبة الـ 101 فى مؤشرى البحث والابتكار ، والمركز الـ 113 فى التعليم التقنى والـ 106 للتعليم قبل الجامعىسمر السيدعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، فع

مصر احتلت المرتبة الـ 95 من بين 131 دولة على مستوى العالم فى مؤشر المعرفة الدولية، والمرتبة الـ 101 فى مؤشرى البحث والابتكار ، والمركز الـ 113 فى التعليم التقنى والـ 106 للتعليم قبل الجامعى



سمر السيد

عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم العلمي الخامس والأربعين برئاسة اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، بحضور دكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يأتى انعقاد الندوة في إطار حرص الجهاز المركزى للإحصاء على تسليط الضوء على ما تم مناقشتة في مؤتمر قمة المعرفة فى دورته الرابعة تحت شعار( المعرفة .. والثورة الصناعية الرابعة ) والذي عقد فى دبى خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الماضى والتي تناول أهم القضايا المعرفية الراهنة وطرح الحلول لمواجهة التحديات سعياً إلى تقدم الأمم.

يشار إلى أن مؤشر المعرفة هو مؤشر مركب يتضمن 7 مؤشرات قطاعية هى التعليم القبل الجامعي الذى يتكون من( 17 متغير) اما المؤشر الثاني وهو التعليم التقني والتدريب اللمهني فيشمل (12 متغير ).

ويشمل مؤشر التعليم العالي ( 16 متغير ) أما مؤشر البحث والتطوير الابتكار فيتكون من (28 متغير) ، ويحتوى مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ( 20 متغير ) وكذلك الاقتصاد يتكون من (22 متغير ) أما المؤشر السابع وهو البيئات التمكينية يتكون من ( 18 متغير ).

و قام الجهاز بدراسة موقف مصر طبقا للمؤشر العام ومؤشراته الفرعية للوقوف على البيانات المفقودة التي يمكن توفيرها لتحسين ترتيب الدولة.

** تفاصيل المنهجية



عرض الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنيين في برنامج الامم المتحدة الإنمائي، منهجية حساب مؤشر المعرفة العالمي الذي يقيس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، ويرتب الدول طبقا لقيمة المؤشر .

وقال ترك إن مشروع المعرفة العربى هو مبادرة تم إطلاقه من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لإعداد الأجيال الناشئة على مجتمع المعرفة وشمل خبراء من جميع انحاء الوطن العربى ، مشيراً إلى أنه فى عام 2016 تم اصدار مؤشر القراءة العربى.

ولفت إلى أنه تم إصدار تقرير عن مؤشر المعرفة العالمي لقياس الوضع المعرفى فى جميع دول العالم ديسمبر الجارى .

وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الـ 95 من بين 131 دولة على مستوى العالم فى مؤشر المعرفة الدولية الصادر منتصف ديسمبر الجارى بعد السلفادور ورواندا ، مشيراً إلى أنها احتلت المرتبة الـ 101 فى مؤشرى البحث والابتكار ، والمركز الـ 113 فى التعليم التقنى والـ 106 للتعليم قبل الجامعى.

وأكد على أهمية دراسة تجربتي الإمارات والفلبين جيداً بعد المراكز الجيدة التى حققوها فى المؤشر ، موضحاً أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية فى مؤشر الاقتصاد على مستوى العالم بعد سنغافورة وجاءت فى المرتبة الـ37 فى مؤشر البحث والابتكار والتطوير.

أضاف فى فعالية الندوة التثقيفية التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، على أهمية قيام الدول العربية بالنظر لتجربة الإمارات جيداً وكيفية وصولها لمكانة جيدة فى مؤشر البحث والابتكار .

وتابع : جاءت الفلبين فى المرتبة الـ 4 لقطاعى التعليم التقنى والتدريب المهنى فى مؤشر المعرفة الدولية ، لافتاً إلى أن التعليم التقنى يعتبر من أهم القطاعات الموجودة على مستوى العالم غير أنه لم يأخذ حقه بعد فى مصر أو العالم العربى ، ولا يتوفر عنه بيانات.

أضاف أن الـ 9 دول التى احتلت المراكز الأولى فى نتائج مؤشر المعرفة الدولية لعام 2017 هى سويسرا تم سنغافورة والصين وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبرج والمملكة المتحدة والدنمارك والنرويج.

شدد على أهمية الاهتمام بالتعليم بمصر مع ربطه بسوق العمل وزيادة مهارات الخريجين حتى لا تكون الحصيلة هى خريجين غير مؤهلين وليس لديهم المهارات اللازمة لاقتحامه ، مشيراً إلى أن الطالب حالياً بعد 12 سنة من التعليم يجد تغيير فيما اكتسبه عن سوق العمل بنسبة 84% .

وأضاف أن مصر تفوقت فى المؤشرات الكمية للتعليم قبل الجامعى والعالى على كثير من دول العالم ، وكذلك فى نسب الحصول على الماجيستير والدكتوراة ، مشيراً إلى أن المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بالدول العربية غير متواجدة ويجب العمل على حل هذه المشكلة.

ولفت إلى أن توفر البيانات يعتبر من أهم المشكلات التى تواجه العالم العربى حالياً ، وبالتالى فإن تواجدها يسهل وضع نتائج مؤشر المعرفة الدولية للأعوام المقبلة.

وفى سياق آخر ، قال تركي إن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد لبنان فى مؤشر القراءة العربى لعام 2016 بمتوسط 64 ساعة قراءة سنوياً منها 28 ساعة فى كتب لها علاقة بالدراسة، بينما سجل متوسط عدد الكتب المقروءة نحو 27 كتاب موزعة بين 17 كتاب باللغة العربية و10 باللغة الأجنبية.

وأضاف أن المغرب جاءت فى المرتبة الثالثة ثم الأردن ثم الإمارات ضمن قائمة مؤشر القراءة بالعالم العربى ، موضحاً أن أهمية المؤشر تأتى لمعرفة قنوات التأثير على الشباب وهل تكون عبر الوسائل المقروءة أم الالكترونية

وذكر أن عدد المشتركين باستبيان مؤشر القراءة العربى الذى تم إجراؤه إلكترونياً نحو 148 ألف شخص منهم 52 ألف مصرى.