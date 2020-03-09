المركزى للإحصاء : واردات المحمول تهبط 2.5 % خلال العام الماضى

«سامسونج» حافظت على صدارة المبيعات واستحوذت على 25.5 % من مبيعات يناير الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض قيمة واردات الهاتف المحمول فى السوق المصرية بنسبة %2.5 لتصل إلى مليار و303 ملايين دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع نحو مليار و337 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأظهر رصد أجرته «المال» لأكثر العلامات التجارية مبيعًا فى سوق الهواتف الذكية، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» أن «سامسونج» الكورية حافظت على صدارة المبيعات بعدما استحوذت على 25.5 % من مبيعات يناير الماضى، مقابل %25.8 للشهر المماثل من 2019، بنسبة تراجع %1.2 من مبيعاتها.

وصعدت «أوبو» الصينية للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24.4 من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية فى يناير المنصرم، مقارنة مع %18.2 للشهر ذاته من 2019.

وتراجعت العلامة الصينية «هواوى» للمرتبة الثانية بعد أن خسرت %11.8 من إجمالى حصتها السوقية إلى 12.5% بنهاية يناير الماضى، مقابل %24.3 لشهر المقارنة.

وتعود أسباب انخفاض مبيعات «هواوى» فى سوق الهواتف الذكية إلى القيود التى فرضتها الإدارة الأمريكية على الصانع الصينى فى مايو الماضى، حيث أدرجت عددا من الشركات الصينية ومنها «هواوى» ضمن قائمة الكيانات المحظور بيع منتجاتها فى السوق الأمريكية، مما دفع العديد من الكيانات العالمية ومنها «فيسبوك» و«جوجل» للتوقف عن تحديث إصدرات تطبيقاتها وبالتالى قلص من حجم الطلب على منتجاتها عالميًا.

وحصدت «إنفينيكس» الصينية المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف الذكية رغم تراجع حصتها السوقية إلى %9.9 مقابل %12.1 بنسبة تراجع بلغت %18.

وكشف التقرير عن تواجد «ريملى» الصينية لأول مرة ضمن قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا بعدما حصدت المرتبة الخامسة بحصة سوقية %8.5 من إجمالى المبيعات، وتبعتها «ريدمي» فى المركز السادس بعد زيادة حصتها السوقية إلى %7.9.