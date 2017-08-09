المركزى للإحصاء: استخدام الهواتف لجمع البيانات

سمر السيد: قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان صحفى أنه عقد ورشة العمــل الوطــنية، اليوم الأربعــاء، لإطلاق تنفيذ مشروع استخدام الهواتف فى جمع البيانات الإحصائية لمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وذلك بالتعاون مع جامعة النيـــل الأهلية تحــت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ب

سمر السيد:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان صحفى أنه عقد ورشة العمــل الوطــنية، اليوم الأربعــاء، لإطلاق تنفيذ مشروع استخدام الهواتف فى جمع البيانات الإحصائية لمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وذلك بالتعاون مع جامعة النيـــل الأهلية تحــت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة ( ECA ) .

وعقدت الورشة برئاسة اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز, وبحضور عدد من ممثلى وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية والتجارة والصـناعة والتنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـــات ووزارة الإسكان والمـــرافق والمجتمعات العــمرانية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حمــــاية المستهلك واتحاد الجمعيات الأهلية والاتـــحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والبنك المركزى المصرى عــلاوة على عدد من ممثلى الجهاز المعــنين مــن ذوى الصلة والاختصاص.

وكانت الورشة تهدف إلى الإعلان عن إطلاق تنفيذ المشروع, علاوة على عرض دور الجهاز ومنهجية العمل الحالية لتطوير الأرقام القياسية للأسعار, بالإضافة إلى تنمية وتطوير القدرات الإحصائية باستخدام تقنية الموبايل فى جمع البيانات والإنـــتاج الإحصــائى، مما يؤدى إلى زيادة جودة البيـــــانات وسرعة استخراج النتائج التى تكون أساس لرسم السياسات الفعالة واتـــخاذ القرارات المبـــنية على أدلـــة, والتخطيط السليم للتنمية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار المسح بناء على أهمية الرقم القياسى لأسعــــار المســـتهلكين من حيث الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد اليومية, وأحد الأدوات الضرورية المستخدمة فى حساب الدخـل القومى بالأسعار الثابته, وكذا قياس التغير فى مســتويات الأجـــور الحقـــيقية, كما يعد المؤشـــر الرئيسى الذى يعتمد عليه البنك المركزى المصرى فى رســـم الــسياســات النقدية.