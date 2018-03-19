المركزى: قروض البنوك ترتفع 7 مليارات جنيه نهاية نوفمبر

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى، عن أن إجمالى قروض القطاع المصرفى شهدت ارتفاعاً بنحو 7 مليارات جنيه نهاية نوفمبر 2017 ، لتسجل إجمالى القروض 1.431 تريليون جنيه، فى مقابل 1.424 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضىوقال المركزى فى أحدث تقاريره، أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى ارتفعت بقيمة 1.8 مليار جنيه

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى، عن أن إجمالى قروض القطاع المصرفى شهدت ارتفاعاً بنحو 7 مليارات جنيه نهاية نوفمبر 2017 ، لتسجل إجمالى القروض 1.431 تريليون جنيه، فى مقابل 1.424 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى

وقال المركزى فى أحدث تقاريره، أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى ارتفعت بقيمة 1.8 مليار جنيه لتصل الى 357.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017، مقابل 356.1 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى .

وذكر أن القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بأكثر من 5 مليار جنيه لتصل إلى 1.073 تريليون جنيه نهاية نوفمبر 2017، فى مقابل 1.068 تريليون جنيه نهاية اكتوبر 2017.

