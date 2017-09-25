المركزى: رد 5.2 مليار دولار للتصدير الأفريقى قبل نهاية ديسمبر

❏ المديونية تتوزع بواقع 3.2 مليار دولار قرضاً.. و2 مليار قيمة إعادة شراء أوراق مالية حكومية ريبومحمد سالميعتزم البنك المركزى المصرى، رد مديونيات بقيمة 5.2 مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى «Afrexim Bank» قبل نهاية ديسمبر المقبل.وعلمت «المال» أن المديون

❏ المديونية تتوزع بواقع 3.2 مليار دولار قرضاً.. و2 مليار قيمة إعادة شراء أوراق مالية حكومية ريبو

محمد سالم

يعتزم البنك المركزى المصرى، رد مديونيات بقيمة 5.2 مليار دولار مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى «Afrexim Bank» قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وعلمت «المال» أن المديونيات تتوزع بواقع 3.2 مليار دولار فى شكل قرض قصير الأجل، و2 مليار دولار سيولة حصل عليها «المركزى» عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الإفريقى من خلال آلية يطلق عليها «RIPO»، وذلك عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى لـ«المال»، أن رد مستحقات البنك الإفريقى تساهم فى تحقيق «خفض كبير جدا» فى الالتزامات الخارجية.

وتقدر إجمالى المديونيات الخارجية «قصيرة الأجل»، والمستحقة خلال الربع الأخير من العام الجارى «أكتوبر – ديسمبر 2017» بنحو 8.134 مليار دولار، موزعة بواقع 22.2 مليون دولار فى أكتوبر، و4.278 مليار دولار فى نوفمبر، و3.833 مليار دولار فى ديسمبر.

وكان طارق عامر قد أشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، منتصف الشهر الجارى، إلى إمكانية تجديد الاتفاقيات الخاصة بجزء من تلك المديونيات، مثل مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرض مستحق السداد لمجموعة بنوك عالمية فى ديسمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار.

فى السياق ذاته أكد مسئول بالبنك المركزى، التزام المصرف بأداء الديون الخارجية فى مواعيدها دون تأخير، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط ديونها، رغم الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها منذ ثورة يناير.

يشار إلى أن «المال» كانت قد كشفت مطلع العام الجارى، عن سعى البنك المركزى للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار، تمثل أرصدة وفوائد ودائع ليبيا، ودول الخليج الثلاثة «السعودية، والإمارات، والكويت»، خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام ونصف، تنتهى منتصف 2020، وتتوزع أرصدة تلك الدول بواقع 2 مليار دولار من ليبيا، و6.7 مليار دولار من السعودية، و6 مليارات دولار من الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت.

وأظهرت خطة السداد، قيام السلطات النقدية برد ديون بقيمة 3.7 مليار دولار، خلال نصف العام الماضى «يناير – يونيو 2017»، فيما حافظ الاحتياطى الأجنبى على مستويات مرتفعة بلغت 36 مليار دولار، نهاية أغسطس الماضى، مقارنة بـ 24.3 مليار دولار فى ديسمبر 2016، نتيجة لجمع 7 مليارات دولار من سندات دولية، طرحت على شريحتين، فى يناير ومايو الماضيين، والحصول على مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى، والباقى عبر السوق المحلية.