المركزى: تفعيل اتفاقية تسويات مع دول الكوميسا

محمد ريحانأعلن الدكتور يسرى عبد الرحمن، مدير عام إدارة التجارة الخارجية بالبنك المركزى المصرى، عن تفعيل اتفاقية تسويات مع البنوك المركزية لدول الكوميسا.ولفت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأعضاء فى التجمع، وأن هناك 19 بنكًا مركزيًا بالدول الأفريقية فى الوقت الراهن تتعاو

محمد ريحان

أعلن الدكتور يسرى عبد الرحمن، مدير عام إدارة التجارة الخارجية بالبنك المركزى المصرى، عن تفعيل اتفاقية تسويات مع البنوك المركزية لدول الكوميسا.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأعضاء فى التجمع، وأن هناك 19 بنكًا مركزيًا بالدول الأفريقية فى الوقت الراهن تتعاون فى مجال التسويات مع البنك المركزى المصرى، الأمر الذى يسهل اختراق الأسواق الإفريقية.

وأوضح عبد الرحمن، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، اليوم الإثنين، أنه بعد عام من تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطى النقدى إلى الواردات السلعية إلى أكثر من 7 أشهر مقابل 4%، قبل قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطى النقدى ارتفعت لتسجل 36.5 مليار دولار.

وذكر المسئول بالبنك المركزى أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 15.9%، خلال العام المالى الماضى، لتسجل 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار فى السنة المالية السابقة، كما ارتفعت الصادرات ككل للناتج المحلى الإجمالى من 5.6% إلى 9.2%.

وأشار يسرى عبد الرحمن إلى أن صادرات السلع النصف المصنعة ارتفعت بمعدل 46.2% لتسجل 4 مليارات دولار، كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 7.1% إلى 9.3 مليار دولار، كذلك فقد ارتفعت صادرات المواد الخام ومنها القطن والفاكهة المجمدة إلى 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة 7%.

وذكر المسئول بالبنك المركزى أنه بعد تحرير سعر الصرف تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 13.7%، كما انخفضت واردات السلع المعمرة 27.9%، وانخفضت واردات السلع غير المعمرة بنسبة 8.7%.