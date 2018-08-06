المركزى: النقد المصدر يرتفع 5 مليارات جنيه خلال أبريل

أحمد الدسوقى

ارتفع النقد المصدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال أبريل الماضى، ليصل الى 458 مليارا، مقابل 453 مليارا نهاية مارس الماضى وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

وأشار “المركزى” إلى أن النقد المتداول خارج خزائنه شهد ارتفاعا قدره 4 مليارات جنيه، ليرتفع إلى 452 مليارا نهاية أبريل الماضى، مقابل 448 مليارا نهاية مارس الماضى.