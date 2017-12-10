المركزى: المصريين أنفقوا 694 مليون دولار فى الخارج خلال 3 شهور

أحمد الدسوقى قال البنك المركزى المصرى أن مدفوعات السفر فى الخارج بلغت 694.3 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى 2017 – 2018 مسجلة انخفاضا قدره 41.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق. واشار البنك فى بيان ميزان المدفوعات – اليوم الأحد – الى أن تراجع مدفوعات السفر



أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى المصرى أن مدفوعات السفر فى الخارج بلغت 694.3 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى 2017 – 2018 مسجلة انخفاضا قدره 41.3% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

واشار البنك فى بيان ميزان المدفوعات – اليوم الأحد – الى أن تراجع مدفوعات السفر ساهم فى تحقيق مضاعفة فائض ميزان الخدمات الى 2.8 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالى الحالى مقاربة بـ 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

أرجع المركزى مضاعفة فائض الخدمات الى ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالى مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بـ 5.2% بالاضافة الى ارتفاع متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة امام الدولار بمعدل 0.9%.

وكشف عن تراجع المدفوعات بإستخدام بطاقات الدفع الالكترونية فى الخارج الى 289.4 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الحالى مقابل 767.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها مع العام الماضى ، لافتا الى ان ذلك تزامن مع تحقيق متحصلات السفر 2.7 مليار دولار.