المركزى الكورى يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة وسط ضبابية المشهد الاقتصادى

قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة على التوالي اليوم الخميس وسط تباطؤ النمو واستمرار عوامل الغموض، كالحرب الطويلة بين أوكرانيا وروسيا وارتفاع ديون الأسر، بحسب وكالة يونهاب.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام دون تغيير عند 3.5%.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يتخذ فيها البنك هذا القرار بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

يواجه الاقتصاد الكوري احتمال التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تراجع الضغوط التضخمية. هذا بالإضافة إلى الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع ديون الأسر. كما ظهرت الحرب التي اندلعت مؤخرا بين إسرائيل والفلسطينيين كعامل خطر جديد على الاقتصاد، حيث يمكن أن تظل أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول.

وفي شهر مايو، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.4% من توقعات بنمو 1.6% قبل ثلاثة أشهر.

نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع قليلا بنسبة بلغت 0.6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات. وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3% بعد انكماش بنسبة 0.3%.