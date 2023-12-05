«المركزى الكورى» يتيح الخدمات المصرفية المعتمدة على رموز الاستجابة السريعة QR

قال البنك المركزي الكورى اليوم الثلاثاء، إن مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد سيكونون قادرين على سحب وإيداع الأموال، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) ابتداء من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى نظام الاتصالات القريبة المدى (NFC) القائم، وفقا لوكالة يونهاب.

وقال البنك المركزي، إن 17 بنكا محليا ستبدأ توفير خدمة مصرفية تعتمد على QR لمستخدمي الهواتف الذكية يوم الأربعاء في حوالي 49 ألف جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أن مستخدمي الهواتف الذكية يمكنهم استخدام الخدمة القائمة على QR مع تطبيقات بطاقتهم النقدية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأضاف أن تطبيق البطاقة النقدية عبر الهاتف المحمول، سيوفر أيضا مواقع أجهزة الصراف الآلي للخدمات المصرفية القائمة على QR.