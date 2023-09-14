«المركزى الكورى»: سنواصل التشديد النقدى مع استمرار ارتفاع التضخم

قال البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم الخميس إنه سيواصل الحفاظ على سياسته النقدية المشددة الحالية نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم، بينما سيحكم على ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة سعر الفائدة إضافيا، بحسب وكالة يونهاب.

وذكر بنك كوريا المركزي في تقرير سياسته النقدية المقدمة إلى البرلمان إنه من التوقع أن يتجاوز التضخم المستوى المستهدف لفترة طويلة وسط تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية واستمرار الغموض المرتفع.

وأوضح البنك في التقرير أنه في ظل هذه الخلفية، سيواصل البنك موقفه للسياسة التشددية لفترة طويلة مع التركيز على استقرار مستويات الأسعار وسيحكم على ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة إضافيا.

وقال البنك المركزي إنه سيأخذ في الاعتبار وتيرة تباطؤ التضخم، ومخاطر الجانب السلبي الاقتصادي وتأثيرات زيادات أسعار الفائدة السابقة واتجاه ديون الأسر والتحركات في الاقتصادات الكبرى الأخرى لرفع أسعار الفائدة.

وكان التضخم في البلاد يشهد اتجاها نزوليا مع فترات الصعود والهبوط بعد أن وصل إلى ذروته عند 6.3% في يوليو العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلك وهي مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، متسارعة من الزيادة البالغة 2.3% في يوليو، ويعد هذا أعلى ارتفاع على أساس سنوي منذ أن سجل النمو 3.7% في أبريل بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمصنعة.

ويحدد البنك المركزي هدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.