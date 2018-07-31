المركزى : السيولة المحلية تقفز الى 3.45 تريليون جنيها بنهاية يونيو

محمد سالم قفزت السيولة المحلية (M2) لدى الإقتصاد المصرى بقيمة 56.4 مليار جنيها لتصل الى 3.457 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 3.401 تريليون فى مايو بمعدل نمو بلغ 1.65% ، تبعا لتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ، اليوم الثلاثاء.أشار المركزى الى ارتفاع المعروض النقدى (M1) بمقدار

محمد سالم

قفزت السيولة المحلية (M2) لدى الإقتصاد المصرى بقيمة 56.4 مليار جنيها لتصل الى 3.457 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 3.401 تريليون فى مايو بمعدل نمو بلغ 1.65% ، تبعا لتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ، اليوم الثلاثاء.

أشار المركزى الى ارتفاع المعروض النقدى (M1) بمقدار 24.687 مليار جنيها ، ليسجل 823.268 مليار جنيها مقابل 798.581 مليارا فى مايو ، جاء ذلك مدفوعا بنمو حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ليصل الى 441.55 مليار جنيها بنهاية شهر يونيو مقابل 435.852 مليارا فى مايو ، وكذلك ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل الى 381.7 مليار جنيها مقابل 362.7 مليار بزيادة 190 مليارا تقريبا.

وقال البنك أن الأصول المحلية ارتفعت الى 3.14 تريليون جنيها مقابل 3.1 تريليون تقريبا فى مايو بمعدل نمو 1.3% ، كما ارتفعت صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 15.7 مليار جنيها لتسجل 318.4 مليار جنيها مقابل 302.619 مليار خلال فترة المقارنة