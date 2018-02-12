المركزى الروسى: كأس العالم لكرة القدم يزيد نسبة الاقتصاد بنسبة 0.2%

خالد بدر الدين





أكد البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا العام ستعطي دفعة صغيرة للاقتصاد الروسي قدرها 0.2 %، ولكنها قد تتسبب أيضا في زيادة قصيرة الأجل في التضخم ليصل إلى حوالى 4%.





ويأمل الرئيس فلاديمير بوتين باستغلال البطولة للترويج لروسيا كقوة عالمية كبرى، وإعادة تنشيط الاقتصاد الراكد في مناطق بالبلاد، من خلال تدفق للسياح والإنفاق.





وفي تعليقات بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، قال البنك المركزي إن الانفاق على الاستعدادات للبطولة التي من المقرر أن تستمر من 14 يونيو إلى 15 يوليو ساعد بالفعل في دعم الاقتصاد الذي عاد إلى النمو العام الماضي بعد عامين من التباطؤ.





وأضاف البنك قائلا: “فيما يتعلق بالربعين الثاني والثالث من 2018، فإن التأثير الإيجابي القصير الأجل على الاقتصاد الروسي سيتمثل في نمو في الوظائف وزيادة في الطلب على المنتجات الاستهلاكية والخدمات“.





لكن البنك المركزي حذر أيضا من أن مسابقة كأس العالم قد تؤدي إلى زيادة في أسعار المستهلكين. ويسعى المركزي الروسي جاهدا لخفض التضخم من مستويات في خانة العشرات الى المستويات المنخفضة التي كانت خلال عهد الاتحاد السوفيتي السابق.





وقال البنك ”هناك احتمال لزيادة صغيرة وقصيرة الأجل في أسعار بعض السلع والخدمات (الغذاء والترفيه والفنادق) وهو ما سيؤدي إلى أرباح لعدد قليل من الشركات“.





لكن البنك المركزي ما زال يتوقع أن يبقى التضخم في روسيا أقل من المستوى الذي يستهدفه البالغ 4% خلال العام الجارى ويقول إنه قد يهبط إلى مستوى قياسي منخفض قرب 2% في الربع الثاني من هذا العام.





وقال محللون بمركز أبحاث في روسيا في يناير الماضى إن مسابقة كأس العالم، التي ستستضيفها 11 مدينة في أرجاء البلاد، قد تضيف ما يصل إلى 0.2% إلى النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في الربعين الثاني والثالث.