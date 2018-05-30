المركزى التركى: نراقب التضخم ومستعدون لزيادة الفائدة مجددًا

رويترزقال البنك المركزي التركي، في محضر الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي والذي نشره أمس الأربعاء، إنه سيبقى بشكل حاسم على سياسته النقدية المشددة، ومستعد لمزيد من التشديد (رفع الفائدة) إذا اقتضت الضرورة.وقال البنك فى المحضر: ”سيتم عن كثب مراقبة توقعات التضخم وأنماط التسع

رويترز

قال البنك المركزي التركي، في محضر الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي والذي نشره أمس الأربعاء، إنه سيبقى بشكل حاسم على سياسته النقدية المشددة، ومستعد لمزيد من التشديد (رفع الفائدة) إذا اقتضت الضرورة.

وقال البنك فى المحضر: ”سيتم عن كثب مراقبة توقعات التضخم وأنماط التسعير وعوامل أخرى تؤثر على التضخم، وإذا اقتضت الضرورة سيكون هناك مزيد من التشديد في السياسة النقدية“.

وأضاف البنك في المحضر، الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن صعود التضخم وارتفاع توقعاته والتكوينات السعرية غير المواتية في الأسواق كلها عوامل ما زالت تشكل مخاطر على أنماط التسعير.