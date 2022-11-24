المركزى الأمريكي يقدم المزيد من الدلائل حول رفع أسعار الفائدة

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير ، والذي قدم فيه المزيد من القرائن حول تفكير البنك المركزي بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بحسب شبكة “سى إن إن” الأمريكية.

قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه في 2 نوفمبر وهو الارتفاع الرابع على التوالي بهذا الحجم الكبير.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اقترح في مؤتمر صحفي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريبًا في إبطاء وتيرة الزيادات.

وأظهر محضر الاجتماع أن العديد من صانعي السياسة الفيدراليين الآخرين يتفقون مع تقييم باول.

قال الاحتياطي الفيدرالي في المحضر: “لاحظ عدد من المشاركين أنه مع اقتراب السياسة النقدية من الموقف الذي كان مقيدًا بدرجة كافية لتحقيق أهداف اللجنة، سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.”

وأضاف البنك أن “الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا على الأرجح قريبًا.”

كما ألمح أعضاء آخرون في الاحتياطي الفيدرالي، وأبرزهم نائب الرئيس لايل برينارد، في عدد من الخطب الأخيرة إلى وتيرة أبطأ في الزيادات. ومع ذلك، كانت هناك إشارات مربكة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، الذين استمروا في التأكيد على أن التضخم لن يتلاشى ويجب السيطرة عليه.

ولهذه الغاية، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في المحضر إن التضخم لا يزال “مرتفعًا بعناد” و”أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا”.

المستثمرون يأملون برفع أسعار الفائدة بشكل أقل

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يقوم التجار الآن بالتسعير بناء على احتمال يزيد عن 75% في أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة فقط في اجتماعه في 14 ديسمبر، وفقًا للعقود الآجلة في CME. هذا أعلى من احتمالات 52% لارتفاع بنصف نقطة قبل شهر، ولكن أقل من 85% احتمالية بزيادة نصف نقطة في الأسبوع الماضي فقط.

يبدو أن الدفعة الأخيرة من تقارير التضخم تشير إلى أن وتيرة الزيادات الجامحة في الأسعار بدأت أخيرًا في التباطؤ إلى مستويات يمكن التحكم فيها. ولا يزال سوق العمل سليمًا نسبيًا أيضًا، رغم ارتفاع أحدث أرقام مطالبات البطالة عن الأسبوع الماضي.

ولكن طالما ظل سوق العمل قويًا واستمرت ضغوط التضخم في الانحسار، فمن المرجح أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن حجم زياداته في أسعار الفائدة.

يتزايد قلق بعض الخبراء من أنه إذا ذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا في أسعار الفائدة، فقد تؤدي الزيادات في النهاية إلى إبطاء الاقتصاد كثيرًا وربما تؤدي إلى بطالة أعلى بكثير وفقدان وظائف وحتى ركود.

كان لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير واضح على سوق الإسكان، حيث ساعد ارتفاع معدلات الرهن العقاري على إحداث تأثير سلبي على مبيعات المنازل.

ومع ذلك، تزداد ثقة وول ستريت في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على التراجع عما يسمى بـ “الهبوط الناعم”. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 14% في أكتوبر، وهو أفضل شهر له منذ يناير 1976. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4.5% أخرى في نوفمبر وهو الآن منخفض بنسبة 6% فقط هذا العام.