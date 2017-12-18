المركزى : استهلاك 100% من مبادرة التمويل العقارى وبدء إتاحة الشريحة الثانية

أحمد الدسوقى – سهير محمد قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن البنوك المحلية استهلكت 100 % من الشريحة الأولى الخاصة بمبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه وتم البدء فى إتاحة الشريحة الثانية بنفس القيمة.أطلق المركزى المبادرة عام 2014 وتستهدف إتاحة قروض لتملك المساكن فى المد



أحمد الدسوقى – سهير محمد

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن البنوك المحلية استهلكت 100 % من الشريحة الأولى الخاصة بمبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه وتم البدء فى إتاحة الشريحة الثانية بنفس القيمة.

أطلق المركزى المبادرة عام 2014 وتستهدف إتاحة قروض لتملك المساكن فى المدن الجديدة بفائدة منخفضة 7 و 8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى.

أكد نجم ، فى تصريحات على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على اقتحامه السوق المحلية ، أنه لا توجد تعديلات على المبادرة فى الوقت الحالى.

وردا على سؤال لـ “المال” حول مطالبة المطوريين العقاريين برفع قيمة الوحدات المسموح بتمويلها عبر المبادرة الى أكثر من مليون جنيه بدلا من 950 الف جنيها ، قال نجم أن المركزى رفع قيمة الوحدات أكثر من مرة ” الإستمرار فى ذلك قد يخرج المبادرة عن هدفها الخاص بتمويل أكبر عدد من الوحدات واستفادة شريحة عريضة من المواطنين ، فأيهما أفضل تمويل وحدة سكنية بمليون جنيه لفرد واحد أم تمويل 5 وحدات بنفس القيمة لـ 5 أفراد”.