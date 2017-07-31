المركزى : ارتفاع الدين المحلى الى 3,073 تريليون جنيه

محمد سالمقال البنك المركزى المصرى أن الدين العام المحلى ارتفع 73 مليار جنيها خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2016 -2017 ليصل الى 3,073 تريليون جنيها بنهاية شهر مارس المنقضى مقارنة بـ 3 تريليون فى ديسمبر 2016.أوضح فى تقريره الإحصائى الشهرى ، الصادر اليوم الإثنين ، أن 86.2% من المديوني

محمد سالم

قال البنك المركزى المصرى أن الدين العام المحلى ارتفع 73 مليار جنيها خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2016 -2017 ليصل الى 3,073 تريليون جنيها بنهاية شهر مارس المنقضى مقارنة بـ 3 تريليون فى ديسمبر 2016.

أوضح فى تقريره الإحصائى الشهرى ، الصادر اليوم الإثنين ، أن 86.2% من المديونية مستحقة على الحكومة و 5.9% على الهيئات العامة الإقتصادية و 7.9% على بنك الإستثمار القومى.

وقال أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومية بلغ 2.648 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 363.1 مليار جنيها خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2017 ، بينما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الإقتصادية 180.6 مليار جنيها بارتفاع قدره 76.9 مليار.

وسجلت مديونية بنك الإستثمار القومى 244.3 مليار جنيها بزيادة 13 مليار خلال نفس الفترة الزمنية ، وهى تمثل صافى مديونية بنك الإستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الإقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية.

