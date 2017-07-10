المركزى: ارتفاع التضخم الأساسى الى 31.94% على أساس سنوى

محمد سالم

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 31.947% بنهاية شهر يونيو من 30.571% فى مايو ، بينما أشار الى تراجع وتيرة المعدل الشهرى الى 1.797% مقارنة بـ 1.986% خلال نفس الفترة

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الإثنين ، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلى ‭‭‭‬‬29.8‭‭ ‬‬‬بالمئة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو إلى 29.7 بالمئة.

لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 بالمئة في يونيو من 1.7 بالمئة في مايو ، وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس.

وفي تصريحات لرويترز يوم‭ ‬الاثنين وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات بأنها “إيجابية جدا” وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.

وقال الجارحي “استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة”.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018