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المركزى : ارتفاع الإحتياطى الأجنبى 1.2 مليار دولار خلال يناير

سيد بدر: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2018. وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع حجم الاحتياطي إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي .

2:27 م, الأحد, 4 فبراير 18 2:27 م, الأحد, 4 فبراير 18

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سيد بدر:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2018.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع حجم الاحتياطي إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي .

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