المركزات تقفز بقيمة 1000 جنيه للطن .. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 28-11-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 28 -11-2022 بقيمة 250 جنيها ، حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 16 ألفا و750 جنيها إلى 17200 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 17 ألف و200 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 17150 جنيها ، وناهي 19% سجل 17000 جنيه ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16750 جنيها.

وأضاف التجار أن هناك ارتفاعا بقيمة 1000 جنيه للطن في مركزات الأعلاف بروتين 45% لتتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 15000 جنيه إلى 16010 جنيهات، وعلف البط تراوح من 15570 جنيها للطن ، إلى 16570 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 جنيه ، وأعلاف الماشية 10900 جنيه إلى 11 ألفا و400 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر أعلاف الماشية تسمين 10300 جنيه إلى 9800 جنيه ، وعلف أمهات بط 12 ألفا و400 جنيه إلى 15700جنيه ، وأعلاف تسمين بط 15600 جنيه إلى 16700 جنيه وعلف الأرانب 11150 جنيها.

وأوضح التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17400 جنيه إلى 15500 جنيه، وعلف تسمين الأسماك 17800 إلى 17000 جنيه.

وأفاد التجار أن أعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 33 ألف جنيه والذرة المستوردة 10500 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 19200 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف بقيمة 250 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة.

وكشف التجار أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأفاد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.